С ружьями и дронами на гусей - чем перелетные птицы не угодили латышским фермерам

В хозяйстве Pīlādži из более 2000 гектаров гуси этой весной разорили относительно небольшую часть - примерно 4 гектара. Но у соседей ситуация гораздо более серьезная: там гуси уничтожили до 17 гектаров недавно посеянных бобов. "В случае с этим пшеничным полем, если тут потенциал - пшеница после бобов - составляет 6-6,5 тонны, то после налета гусей это уже 4 тонны урожая, что примерно на 2-1,5 тонны меньше. Если урожая на 1,5 тонны меньше, то мы недополучаем примерно 300 евро с гектара", - объясняет фермер Эдгар Путра.