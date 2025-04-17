Глава российской разведки угрожает странам Балтии и Польше: вы будете первыми!

Глава российской разведки обвинил страны Балтии и Польшу в агрессивной внешней политике и "постоянном бряцании оружием". Особенно Нарышкина беспокоят "попытки Польши заполучить американское ядерное оружие", а также размещение примерно 2 миллионов противотанковых мин на границе с Беларусью и российской Калининградской областью — он расценил это как крайне недружественный жест. Почему мины на территории Польши так тревожат Нарышкина, если Россия и ее вассальное государство якобы не собираются туда вторгаться и рисковать подорванными танками и солдатами, он не пояснил.