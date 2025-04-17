Глава российской разведки угрожает странам Балтии и Польше: вы будете первыми!
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в очередной раз продемонстрировал "миролюбивую внешнюю политику" России, пригрозив Латвии, Литве, Эстонии и Польше, что именно они станут первыми целями удара в случае "эскалации напряженности с НАТО".
Таким образом он отреагировал на действия соседей Беларуси по укреплению границы. "Они должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадают, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", — заявил Сергей Нарышкин.
Он обвинил соседей России и Беларуси в том, что их действия стали одним из главных факторов нынешнего опасного кризиса в Европе и, как сообщают российские СМИ, выразил сожаление, что лидеры этих стран не понимают, как их воинственная политика дестабилизирует ситуацию в регионе.
Глава российской разведки обвинил страны Балтии и Польшу в агрессивной внешней политике и "постоянном бряцании оружием". Особенно Нарышкина беспокоят "попытки Польши заполучить американское ядерное оружие", а также размещение примерно 2 миллионов противотанковых мин на границе с Беларусью и российской Калининградской областью — он расценил это как крайне недружественный жест. Почему мины на территории Польши так тревожат Нарышкина, если Россия и ее вассальное государство якобы не собираются туда вторгаться и рисковать подорванными танками и солдатами, он не пояснил.
Еще более примечательно, что на фоне его жалоб по поводу гипотетических ядерных планов Польши, сама Россия уже разместила ядерное оружие в Беларуси, откуда удобно обстреливать соседей.