Пропавший в Риге мальчик пешком отправился к отцу в Огре - его нашли благодаря звонкам неравнодушных людей
К сожалению, за последнюю неделю Государственная полиция зафиксировала несколько случаев, когда на улице были замечены малолетние дети без присмотра. Особенно важно отметить, что вчера, 15 апреля, были задействованы значительные ресурсы Государственной полиции для поиска девятилетнего мальчика, который покинул учебное заведение и пропал. Во всех этих случаях решающую роль сыграла бдительность и участие окружающих. Государственная полиция выражает благодарность каждому, кто не остался равнодушным и своевременно сообщил о случившемся — ведь чужих детей не бывает!
Вчера вечером, 15 апреля, была получена информация о девятилетнем мальчике, который после занятий ушел из учебного заведения, и его местонахождение было неизвестно. В поиске были задействованы крупные силы полиции — управления Восточного и Северного районов Риги, Специальный батальон Государственной полиции, Отдел технической поддержки Управления по управлению ресурсами и кризисами, а также муниципальная полиция города Риги.
Были проверены возможные места, куда мог направиться мальчик, а также информация, поступившая от пользователей социальных сетей. После 22:00 поступила важная информация от местной жительницы, которая сообщила полиции, что, возможно, видела пропавшего мальчика у обочины дороги перед Саласпилсом. Благодаря ее звонку полиция получила важную зацепку в поисках ребенка. Также один водитель сообщил, что видел мальчика на лугу у дороги, но когда он подъехал, мальчик спрятался и убежал. Сотрудники Государственной полиции немедленно прибыли на место, и уже спустя несколько минут, около 1:00, поступила долгожданная новость — мальчик найден живым и здоровым.
К счастью, этот случай завершился благополучно — выяснилось, что мальчик пешком направлялся к своему отцу в Огре. Для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося Государственная полиция начала внутреннюю проверку.
Следует отметить, что поиск мальчика значительно усложнился тем, что он оставил свой мобильный телефон дома, и не было возможности определить его местонахождение.
Этот случай вновь подтверждает, насколько важно немедленно сообщать в полицию, если вы видите на улице маленького ребенка без сопровождения взрослых — как в этом случае, когда мальчик стоял у дороги и голосовал, пытаясь остановить машины. Сколько людей это видели, проехали мимо, посмотрели... и уехали домой, не сообщив?
К сожалению, это не единственный недавний случай. 15 апреля утром в 8:11 Государственная полиция получила вызов в Риге, на Бривибас гатве, где на улице был замечен маленький ребенок без присмотра. Его заметил и сообщил о происшествии молодой человек 2001 года рождения, который не остался равнодушным. Уже через пять минут, в 8:16, полиция прибыла на место. Звонивший указал, где, возможно, живет примерно трехлетний ребенок. Полицейские доставили его домой к матери, которая пояснила, что ребенок, возможно, вышел из закрытой территории в тот момент, когда отец ушел на работу, а мать была занята другими делами. И этот случай закончился благополучно — благодаря внимательному молодому человеку, который вовремя заметил происходящее и сообщил в полицию. По данному факту начата служебная проверка по поводу возможного неисполнения родительских обязанностей.
А 13 апреля в Коценской волости Валмиерсского края, в одном из населенных пунктов на улице была обнаружена примерно 2-летняя девочка — одна, без сопровождения взрослых и без одежды, соответствующей погодным условиям. Полицию информировала женщина, которая увидела ребенка у магазина. Поскольку она знала семью ребенка, то отвела девочку домой и сразу сообщила в полицию. Прибыв на место, сотрудники полиции встретили мать ребенка, которая пояснила, что заснула с младшим ребенком, а девочка незаметно вышла из дома через незапертые двери. С матерью была проведена профилактическая беседа о безопасности и присмотре за детьми.
Эти случаи снова и снова подтверждают, насколько важны бдительность окружающих и своевременные действия. Увидев маленького ребенка, находящегося на улице без взрослых — не проходите мимо. Сообщите в полицию! Возможно, именно ваш звонок поможет избежать беды.
В то же время напоминаем, что основная ответственность лежит на родителях. Если ребенок уже достаточно взрослый, чтобы открывать двери или самостоятельно покидать дом, необходимо обеспечить меры безопасности, которые не позволят ему сделать это без ведома взрослых.