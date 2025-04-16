Пропавший в Риге мальчик пешком отправился к отцу в Огре - его нашли благодаря звонкам неравнодушных людей

К сожалению, это не единственный недавний случай. 15 апреля утром в 8:11 Государственная полиция получила вызов в Риге, на Бривибас гатве, где на улице был замечен маленький ребенок без присмотра. Его заметил и сообщил о происшествии молодой человек 2001 года рождения, который не остался равнодушным. Уже через пять минут, в 8:16, полиция прибыла на место. Звонивший указал, где, возможно, живет примерно трехлетний ребенок. Полицейские доставили его домой к матери, которая пояснила, что ребенок, возможно, вышел из закрытой территории в тот момент, когда отец ушел на работу, а мать была занята другими делами. И этот случай закончился благополучно — благодаря внимательному молодому человеку, который вовремя заметил происходящее и сообщил в полицию. По данному факту начата служебная проверка по поводу возможного неисполнения родительских обязанностей.