Бывшие командиры НВС: если отказаться от офицерских сабель, следующим шагом станет отказ от Военного музея и парадов?

С более жестким заявлением выступил бывший командир НВС Юрис Далбиньш. Он заявил агентству LETA, что, наблюдая, как в обществе и в социальных сетях распространяется информация об этой еще не состоявшейся закупке, он пришел к выводу, что этот процесс является операцией информационной войны и на крючок попались даже члены правительства. "Всплывает крупная сумма, четыре года - и давайте посмотрим, как люди отреагируют. Результат получен, так как у некоторых появилось недоверие к Министерству обороны и армейскому руководству, к их профессионализму и способности оценить ситуацию", - подчеркнул Далбиньш и призвал не превращать тему сабель в вопрос политической игры во время предвыборной кампании.