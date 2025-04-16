Курс на заминирование: Сейм поддержал выход Латвии из Оттавской конвенции

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, в том числе большинство западных. К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан. Государства-участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить и не приобретать их иным путем, не хранить и никому прямо или косвенно не передавать. Кроме того, государства-участники Оттавского договора обязуются никоим образом не помогать, не поддерживать и не поощрять никого к действиям, запрещенным для любого государства-участника в соответствии с настоящей конвенцией. Каждое государство-участник обязуется также уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями конвенции.