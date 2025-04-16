Лукашенко пригласил в свою страну 150 тысяч пакистанцев. В соседних государствах насторожились

Инициатива Лукашенко вызвала тревогу у соседних стран. С 2021 года тысячи нелегальных мигрантов, в основном с Ближнего Востока, пытались проникнуть из Беларуси в Европейский Союз, незаконно пересекая границу с Польшей. Аналогичное давление, хотя и не такое масштабное, испытывают Литва, Латвия и Финляндия. Потоки нелегальных мигрантов организуются Беларусью и Россией в рамках гибридной войны.