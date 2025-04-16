Лукашенко пригласил в свою страну 150 тысяч пакистанцев. В соседних государствах насторожились
Александр Лукашенко на прошлой неделе принял премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и предложил привлечь до 150 000 пакистанцев для работы в Беларуси.
Шариф находился с официальным визитом в Минске 10 и 11 апреля. В ходе визита было подписано несколько соглашений — от военного сотрудничества до торговли. В частности, Лукашенко предложил, чтобы Беларусь могла принять до 150 000 пакистанцев для смягчения растущего дефицита рабочей силы в стране.
"В Пакистане много людей, которые хотят и готовы работать в Беларуси", — заявил Лукашенко на совместной пресс-конференции с Шарифом, подчеркнув, что Беларусь создаст необходимые условия для их трудоустройства. Согласно опубликованным данным, в стране насчитывается более 198 000 вакантных рабочих мест.
Инициатива Лукашенко вызвала тревогу у соседних стран. С 2021 года тысячи нелегальных мигрантов, в основном с Ближнего Востока, пытались проникнуть из Беларуси в Европейский Союз, незаконно пересекая границу с Польшей. Аналогичное давление, хотя и не такое масштабное, испытывают Литва, Латвия и Финляндия. Потоки нелегальных мигрантов организуются Беларусью и Россией в рамках гибридной войны.
Во время визита Шарифа Беларусь и Пакистан подписали договор о военном сотрудничестве и программу взаимодействия в сфере обороны и промышленности до 2027 года, а также другие соглашения и экономические меморандумы.