Китайцы решили больше не покупать американские самолеты в отместку Трампу
Как сообщают мировые СМИ, Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить прием новых самолетов Boeing, в ответ на решение США ввести пошлины в размере 145% на китайские товары.
Первым об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Акции Boeing – для которой китайский рынок является одним из ключевых направлений роста, а основным конкурентом выступает Airbus – упали на 3% в ходе предварительных торгов. Падение пока небольшое, но посмотрим, что будет дальше.
Пекин также якобы потребовал от китайских авиаперевозчиков прекратить закупки оборудования и запчастей для самолетов у американских компаний. Это, как ожидается, повысит стоимость технического обслуживания уже эксплуатируемых в Китае самолетов Boeing. Одновременно правительство Китая рассматривает меры поддержки для авиакомпаний, арендующих самолеты Boeing, чтобы компенсировать растущие расходы.
Пошлина в размере 125% значительно увеличивает стоимость самолетов Boeing для китайских перевозчиков, что может вынудить их перейти к альтернативам, таким как европейский Airbus или китайский производитель COMAC.
Согласно ранее объявленной информации, Air China планирует принять 45 самолетов Boeing в период с 2025 по 2027 год, China Eastern Airlines — 53 самолета, China Southern Airlines — 81 самолет. Это самые крупные китайские авиаперевозчики.
Наблюдатели полагают, что дальнейшая эскалация войны пошлин между двумя крупнейшими экономиками мира может привести к практически полной остановке товарооборота, который в 2024 году превышал 650 миллиардов долларов.