Китайцы решили больше не покупать американские самолеты в отместку Трампу

Первым об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Акции Boeing – для которой китайский рынок является одним из ключевых направлений роста, а основным конкурентом выступает Airbus – упали на 3% в ходе предварительных торгов. Падение пока небольшое, но посмотрим, что будет дальше.