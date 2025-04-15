Европейская валюта резко пошла в рост: в ней ищут спасение от хаоса, устроенного США
Война тарифов вызвала рост стоимости не только золота, но и единой европейской валюты. Евро переживает самый стремительный взлет за последние полтора десятилетия. Аналитики заговорили о том, даже курс в $1,20 уже не кажется фантастическим.
В конце прошлой недели единая европейская валюта достигла трехлетнего максимума, поскольку экономическая неопределенность, исходящая от тарифной политики США, поставила под сомнение традиционную роль доллара как убежища для инвесторов. Как сообщает Bloombergs, три из четырех опционных контрактов, купленных в пятницу, были направлены на дальнейший рост евро.
По мнению аналитиков, евро становится главным бенефициаром слабости доллара, поскольку инвесторы пересматривают роль американской валюты в глобальной финансовой системе после того, как президент Дональд Трамп вызвал рыночные колебания введением пошлин и вывел торговую войну с Китаем на новый уровень. Министр финансов Германии уже заявил, что правительства должны воспользоваться возможностью усилить роль евро в мировой торговле.
Индикаторы рыночных настроений, измеряющие спрос на контракты покупки или продажи валюты — резко выросли на прошлой неделе, при этом недельные контракты показали наибольший перекос в сторону роста евро за пять лет. Волатильность также подскочила, закрывшись на третьем самом высоком уровне с 2010 года.
Существуют и другие структурные факторы, поддерживающие рост евро. Дополнительные расходы, ожидаемые от Германии после ее исторического решения смягчить фискальные правила, должны укрепить еврозону в случае глобального спада. В то же время тарифы — какими бы они ни были в итоге — сократят профицит торговли Европы с США, что означает меньший объем доходов, реинвестируемых в долларовые активы.
"Евро, похоже, готов пробить уровни, которые в начале года мало кто мог представить. Однако главный вопрос заключается в том, насколько такое сильное укрепление валюты желательно для региональных центральных банков, учитывая, что они вряд ли хотят ужесточения экономических условий на фоне уже существующих опасений по поводу перспектив экономического роста", - пишет Bloomberg.