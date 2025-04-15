Европейская валюта резко пошла в рост: в ней ищут спасение от хаоса, устроенного США

Существуют и другие структурные факторы, поддерживающие рост евро. Дополнительные расходы, ожидаемые от Германии после ее исторического решения смягчить фискальные правила, должны укрепить еврозону в случае глобального спада. В то же время тарифы — какими бы они ни были в итоге — сократят профицит торговли Европы с США, что означает меньший объем доходов, реинвестируемых в долларовые активы.