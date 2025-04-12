Уже через 5 лет в Латвии в здравоохранении может наступить "кадровый голод"
Через пять лет в системе здравоохранения может возникнуть дефицит примерно в 2400 работников, заявил парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис на конференции "Кадровый кризис в здравоохранении: Малые страны перед лицом будущих рисков", посвященной вызовам и решениям в области здравоохранения в Европе.
Этот прогноз подтверждают собранные Министерством благосостояния данные о спросе и предложении рабочей силы в профессиях, связанных со здравоохранением и индивидуальной опекой. Миезайнис подчеркнул, что по мере старения населения сфера здравоохранения становится все более значимой. Уже сейчас у трети населения проблемы со здоровьем ограничивают повседневную активность — дома, на работе или в свободное время.
При этом для устойчивого развития экономики критически важно обеспечить необходимое количество специалистов в системе здравоохранения. Особая проблема наблюдается в процессе подготовки молодых специалистов, так как он длительный. Как отметил Миезайнис, в настоящее время Министерство экономики работает над созданием мотивационных мер, чтобы как можно дольше удерживать людей на рынке труда. Ссылаясь на данные Минблага, он сообщил, что в прошлом году значительная часть занятых в профессиях здравоохранения и ухода принадлежала к возрастной группе 55–64 лет. В этой возрастной категории в прошлом году работали чуть более 14 000 человек.