Уже через 5 лет в Латвии в здравоохранении может наступить "кадровый голод"

При этом для устойчивого развития экономики критически важно обеспечить необходимое количество специалистов в системе здравоохранения. Особая проблема наблюдается в процессе подготовки молодых специалистов, так как он длительный. Как отметил Миезайнис, в настоящее время Министерство экономики работает над созданием мотивационных мер, чтобы как можно дольше удерживать людей на рынке труда. Ссылаясь на данные Минблага, он сообщил, что в прошлом году значительная часть занятых в профессиях здравоохранения и ухода принадлежала к возрастной группе 55–64 лет. В этой возрастной категории в прошлом году работали чуть более 14 000 человек.