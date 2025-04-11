Латвийским фермерам разрешили убить тысячу гусей

Летальный метод отпугивания разрешен только в светлое время суток, когда птицы находятся на сельскохозяйственных землях вне особо охраняемых природных территорий, созданных для защиты птиц. Во время отпугивания необходимо соблюдать все условия и нормативные акты, регулирующие охоту, а также запрещено использовать гладкоствольные боеприпасы, содержащие свинец. Если гуси поднимаются на крыло, их отстрел и отпугивание должны быть прекращены.