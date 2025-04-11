Латвийским фермерам разрешили убить тысячу гусей
В Латвии во время весенней миграции гусей разрешен отстрел 1000 гусей для предотвращения ущерба посевам, сообщает Управление по охране природы (DAP).
Как поясняет DAP, в период активной миграции птиц на полях скапливаются стаи перелетных гусей, которые отдыхают и кормятся перед продолжением перелета.
Фермеры, желая защитить посевы, используют отстрел гусей как один из методов отпугивания, что допускается только с разрешения DAP. Этой весной управление выдало 41 такое разрешение. Согласно выданным разрешениям, до 15 мая по всей Латвии разрешено убить не более 1000 гусей, включая 500 гуменников (Anser fabalis) и 500 белолобых гусей (Anser albifrons).
Летальный метод отпугивания разрешен только в светлое время суток, когда птицы находятся на сельскохозяйственных землях вне особо охраняемых природных территорий, созданных для защиты птиц. Во время отпугивания необходимо соблюдать все условия и нормативные акты, регулирующие охоту, а также запрещено использовать гладкоствольные боеприпасы, содержащие свинец. Если гуси поднимаются на крыло, их отстрел и отпугивание должны быть прекращены.
Этой весной управление получило 14 заявлений о повреждениях посевов на площади 479 гектаров. В прошлом году заявленные площади повреждений составили 382 гектара, а в 2023 году - 216 гектаров. DAP выплатило фермерам компенсацию за ущерб посевам, причинённый гусями: в 2024 году - 170 917 евро, а в 2023 году - 131 238 евро.