Искусство на грани выживания: художник работает и ночует в подземном переходе в Риге?

Каждый день он встречает здесь, в шуме проходящих людей, в запахе краски, в напряженном ожидании случайного покупателя. Причины, по которым человек оказывается в такой ситуации, не всегда очевидны. Это может быть потеря, болезнь, отказ от прежней жизни или просто стечение обстоятельств, которое невозможно объяснить одним словом. Жизнь у каждого своя. И прежде чем судить, стоит вспомнить: за любым уличным портретом, за каждым взглядом из перехода может скрываться целая история.