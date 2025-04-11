Министр: "Необходимо тщательно отбирать иностранных студентов!"
Мобильность студентов — это неплохо, однако необходимо уделять внимание тщательному отбору иностранных студентов, заявила министр образования и науки Даце Мелбарде.
«С чем действительно нужно бороться, так это с так называемыми фиктивными студентами, которые приезжают сюда не учиться, а чтобы получить пропуск к жизни и работе в Европе, для которых получение диплома — лишь формальность», — подчеркнула Даце Мелбарде. Она призывает вузы более внимательно подходить к отбору студентов, особенно из стран риска, и при необходимости сотрудничать с органами безопасности.
В то же время Мелбарде подчеркнула, что вузы являются автономными, и Министерство образования и науки (IZM) не имеет прямых рычагов вмешательства в их работу. Она отметила, что IZM может поднимать этот вопрос на уровне советов вузов, которые могут влиять на процесс приема студентов, а также с органами безопасности, которые ведут «активный диалог» с университетами. Также рассматриваются возможные изменения в Иммиграционном законе, которые бы предусматривали большую ответственность вузов за приглашенных иностранных студентов.
Политик считает, что следует повысить требования к приему студентов из третьих стран, в том числе подумать о введении требований по изучению латышского языка. «Тогда мы могли бы быть увереннее, что к нам приезжают студенты, которые действительно мотивированы и приносят дополнительную ценность», — отметила она.
Одновременно Даце Мелбарде подчеркнула, что для Латвии важно привлекать студентов из Европейского союза и стран со схожими взглядами, а также сохранять связь со своими студентами за рубежом. «Важно знать, где учатся наши студенты, и иметь механизм, с помощью которого мы можем строить и поддерживать с ними связь, особенно с теми, кто учится в престижных зарубежных вузах», — сказала она. В настоящее время Латвия относится к числу стран, из которых «утекают мозги», и министр надеется, что в будущем удастся изменить эту тенденцию.