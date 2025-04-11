Министр: "Необходимо тщательно отбирать иностранных студентов!"

Одновременно Даце Мелбарде подчеркнула, что для Латвии важно привлекать студентов из Европейского союза и стран со схожими взглядами, а также сохранять связь со своими студентами за рубежом. «Важно знать, где учатся наши студенты, и иметь механизм, с помощью которого мы можем строить и поддерживать с ними связь, особенно с теми, кто учится в престижных зарубежных вузах», — сказала она. В настоящее время Латвия относится к числу стран, из которых «утекают мозги», и министр надеется, что в будущем удастся изменить эту тенденцию.