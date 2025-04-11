Эпидемиологи предоставили подробности о предприятии Straupe, где несколько сотрудников были инфицированы E.coli
Недопустимо, чтобы на пищевом предприятии работали люди, инфицированные кишечными патогенами, заявил Латвийскому телевидению директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
10 апреля временно была приостановлена работа линии фасовки на предприятии Straupe, где продукция вручную разливалась в многоразовые контейнеры. Это было сделано после того, как у семи сотрудников предприятия была выявлена инфекция E. coli. На данный момент связь между зараженными детьми и сотрудниками учреждения остается косвенной — предстоит сравнить штаммы бактерий у сотрудников и заболевших детей.
Председатель правления Straupe Имантс Болодис сообщил Латвийскому телевидению, что в продукции предприятия ничего не было обнаружено, инфекция выявлена только у самих работников. Он подчеркивает, что продукцию употребляют сотни детей, а заболели лишь немногие, поэтому он сомневается, что инфекция передалась через молочные продукты.
В свою очередь Юрий Перевощиков отметил, что пока неизвестно, как сотрудники предприятия заразились E.coli, но подтвердил, что на утро известно о семи инфицированных. Расследование продолжалось вчера и, возможно, сегодня появятся новые данные, о которых будет проинформировано население. Он пояснил, что сейчас главное — выяснить, какие именно серотипы бактерий вызвали инфекцию, чтобы сравнить их с теми, которые были обнаружены у детей. Он напомнил, что не у всех зараженных появляются симптомы, однако даже человек без симптомов может распространять бактерии в окружающей среде, и при определенных условиях они могут попасть в пищу.
На предприятии Straupe выявлено довольно много случаев заражения, отметил специалист. "Мы допускаем, что при таком количестве зараженных у кого-то все же могли быть симптомы", — сказал Перевощиков.
Он подчеркнул, что эпидемиологическое расследование продолжается, проводятся дальнейшие проверки, в том числе поставщиков, чтобы исключить другие возможные источники заражения. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери также заявил в эфире передачи "900 секунд" на телеканале TV3, что расследование не завершено, и напомнил, что жителям всегда следует соблюдать гигиену: мыть руки и продукты, а по возможности подвергать пищу термической обработке.
Перевощиков признал, что существует несколько версий заражения. В связи с этим, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) приняла решение временно приостановить производство продукции Straupe и рекомендовала не употреблять ее. Речь идет о жидких продуктах в пластиковых контейнерах — например, молоке или сметане.
Предприятие снабжало этими продуктами 14 образовательных учреждений в период, когда в различных регионах Латвии несколько учеников заразились кишечной инфекцией, вызванной E. coli. В рамках проверок в дошкольных учреждениях PVD взяла образцы различных продуктов — молочных, мясных, фруктов, овощей и готовых блюд — для лабораторного анализа.
Также в ходе проверок была получена информация о поставщиках продуктов, в том числе о Straupe. Продукты этого предприятия также были направлены на лабораторные исследования на наличие веротоксигенной E.coli. Полученные на данный момент результаты оказались в пределах нормы. PVD предписала Straupe изъять из торговли все молочные продукты, расфасованные вручную до 10 апреля, а также немедленно провести внеплановую мойку и дезинфекцию помещения и оборудования фасовочной линии, а также организовать повторное обучение сотрудников по вопросам гигиены. Работа автоматизированной линии фасовки, где продукция не контактирует с работниками, не была остановлена.