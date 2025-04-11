Эпидемиологи предоставили подробности о предприятии Straupe, где несколько сотрудников были инфицированы E.coli

В свою очередь Юрий Перевощиков отметил, что пока неизвестно, как сотрудники предприятия заразились E.coli, но подтвердил, что на утро известно о семи инфицированных. Расследование продолжалось вчера и, возможно, сегодня появятся новые данные, о которых будет проинформировано население. Он пояснил, что сейчас главное — выяснить, какие именно серотипы бактерий вызвали инфекцию, чтобы сравнить их с теми, которые были обнаружены у детей. Он напомнил, что не у всех зараженных появляются симптомы, однако даже человек без симптомов может распространять бактерии в окружающей среде, и при определенных условиях они могут попасть в пищу.