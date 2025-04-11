"На ремонте квартир люди зарабатывают в два раза больше!" Почему система здравоохранения Латвии теряет кадры
Латвийская система здравоохранения продолжает сталкиваться с острой проблемой — оттоком молодых специалистов за границу. По словам председателя правления Огрской районной больницы Дайниса Шировса, одной из ключевых причин является несоразмерно низкая оплата труда молодых врачей в сравнении с другими, менее квалифицированными профессиями в стране.
"Представьте: выпускник медицинского университета, прошедший 5–6 лет сложного обучения, выходит на рынок труда и видит, что его бывший одноклассник, занимающийся ремонтом квартир, зарабатывает в день 130–200 евро "на руки". А врач — зачастую вдвое меньше. Какой выбор он сделает? Поэтому самые способные уезжают", — отмечает Шировс в эфире передачи "Dr. Apinis" на TV24.
Ситуация усугубляется и тем, что система подготовки медицинских кадров инерционна: для восстановления дефицита врачей, по оценке Шировса, потребуется минимум десять лет. Тем временем, здравоохранение уже сейчас испытывает острый кадровый голод.
Шировс подчеркивает: если государство действительно хочет сохранить квалифицированные кадры и обеспечить устойчивость системы, необходимо начинать с самого главного - справедливой оплаты труда. "Если мы хотим хоть как-то стабилизировать систему здравоохранения, то нужно начать с того, что врачам надо платить", - уверен он. Молодые врачи должны быть уверены, что их усилия и годы учебы не окажутся обесцененными.
Когда-то, 30 лет назад, звучали опасения, что врачей в стране слишком много. Сегодня ситуация диаметрально противоположная. И если срочно не принять меры, Латвия рискует остаться без новых специалистов, способных поддерживать и развивать здравоохранение на достойном уровне.