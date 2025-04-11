"На ремонте квартир люди зарабатывают в два раза больше!" Почему система здравоохранения Латвии теряет кадры

Шировс подчеркивает: если государство действительно хочет сохранить квалифицированные кадры и обеспечить устойчивость системы, необходимо начинать с самого главного - справедливой оплаты труда. "Если мы хотим хоть как-то стабилизировать систему здравоохранения, то нужно начать с того, что врачам надо платить", - уверен он. Молодые врачи должны быть уверены, что их усилия и годы учебы не окажутся обесцененными.