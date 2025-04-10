В каждой розетке - солнце. Энергетика Латвии намерена все больше зависеть от сил природы

По данным ассоциации Saules enerģija Latvijai ("Солнечная энергия для Латвии"), в первом квартале 2025 года объем энергии, произведенной латвийскими СЭС, почти в четыре раза превысил показатели начала прошлого года. Кроме того, в этом году ожидается почти двукратный рост мощностей солнечной генерации, что значительно расширит портфель зеленой энергетики Латвии.