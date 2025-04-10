В каждой розетке - солнце. Энергетика Латвии намерена все больше зависеть от сил природы
Доля электроэнергии, вырабатываемой солнечными электростанциями (СЭС) в Латвии, в этом году может достичь 10% от общего объема производства электроэнергии в стране, что на 3,3 процентных пункта больше, чем в прошлом году.
По данным ассоциации Saules enerģija Latvijai ("Солнечная энергия для Латвии"), в первом квартале 2025 года объем энергии, произведенной латвийскими СЭС, почти в четыре раза превысил показатели начала прошлого года. Кроме того, в этом году ожидается почти двукратный рост мощностей солнечной генерации, что значительно расширит портфель зеленой энергетики Латвии.
Запуск новых станций, а также подключение первых крупных солнечных парков к оператору системы передачи АО Augstsprieguma tīkls позволит обеспечить, чтобы в этом году не менее 10% электроэнергии в Латвии вырабатывалось на солнечных электростанциях.
В 2024 году установленные мощности солнечной энергетики в Латвии стремительно росли и достигли 661 мегаватт (МВт). При этом объем произведенной энергии увеличился в три раза – до 400 гигаватт-часов (ГВт·ч). Таким образом, в прошлом году солнечная энергия обеспечила 6,7% от общего объема производства электроэнергии в стране.
В этом году ожидается ввод в эксплуатацию новых солнечных парков суммарной мощностью не менее 600 МВт, что позволит превысить порог в 1 гигаватт (ГВт) и значительно сократить дефицит электроэнергии в регионе.
Второй квартал года – это лучшее время для солнечных парков, когда в Латвии производится около 50% всей годовой солнечной энергии. Большая доля солнечных дней, длинный световой день и относительно низкая температура воздуха (которая охлаждает панели) обеспечивают наивысшую эффективность генерации.