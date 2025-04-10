Запахло неприятностями: в Латвии объявили войну сухим туалетам. На какой штраф можно нарваться?

Те, кто еще не сделал этого, рискуют получить штраф. Означает ли это, что латвийские пейзажи лишатся деревенских туалетов? По крайней мере, в Кекавском крае жители обеспокоены рейдами муниципальной полиции, в ходе которых владельцам сухих туалетов предписывают их снести, перестроить или получить серьезный штраф.