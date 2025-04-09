Оказывается, Rail Baltica нужна для эвакуации населения в случае войны. Минсообщения ЛР поведало детали
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Были бы рельсы, что возить по ним найдем.
В Латвии

Оказывается, Rail Baltica нужна для эвакуации населения в случае войны. Минсообщения ЛР поведало детали

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В случае военного конфликта железнодорожная линия Rail Baltica сможет перевозить до 100 000 человек в сутки, следует из презентации Министерства сообщения, представленной в среду комиссии Сейма по обороне.

Согласно презентации, общая стоимость первой очереди трансграничного соединения от польско-литовской границы до Таллина/Мууги во всех трех странах Балтии составит 15,3 млрд евро. В Латвии первая очередь включает основную трассу от латвийско-литовской границы до латвийско-эстонской границы. В рамках этой очереди планируется завершить строительство терминала Рижского аэропорта и южной части центрального вокзала Риги, а также построить грузовые терминалы в Иецаве и Саласпилсе для нужд военных.

Согласно прогнозам, в первой фазе Rail Baltica сможет эвакуировать до 98 000 человек в сутки и перевозить до 55 000 тонн грузов ежедневно. В Иецаве планируется установить рампу для разгрузки военных грузов. Это будет первая точка, где поезда, следующие из Польши, смогут разгружать военные грузы для дальнейшей транспортировки к месту назначения. В Саласпилсе же планируется создать полноценный логистический терминал с гражданской и военной зонами. 

Поскольку Саласпилс находится на противоположном берегу Даугавы, финансирование ЕС предусмотрено только для участка от литовской границы до Даугавы. Для дальнейшего строительства необходимо искать дополнительные источники финансирования.

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