Оказывается, Rail Baltica нужна для эвакуации населения в случае войны. Минсообщения ЛР поведало детали

Согласно прогнозам, в первой фазе Rail Baltica сможет эвакуировать до 98 000 человек в сутки и перевозить до 55 000 тонн грузов ежедневно. В Иецаве планируется установить рампу для разгрузки военных грузов. Это будет первая точка, где поезда, следующие из Польши, смогут разгружать военные грузы для дальнейшей транспортировки к месту назначения. В Саласпилсе же планируется создать полноценный логистический терминал с гражданской и военной зонами.