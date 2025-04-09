ВИДЕО: ужас на Айнажском шоссе - безрассудный водитель грузовика чуть не устроил лобовое столкновение

Напомним, что 10 января Латвию потрясла авария на Вентспилсском шоссе, в которой пострадали несколько детей из хора музыкальной школы Nošu planētas и певцы вокальной студии Mazā prinča planētas, а также дирижер и водитель. В результате аварии погибла одна из дирижеров хора Анитра Ниедре и одна из хористок. В середине марта в больнице скончался также водитель, ставший виновником ДТП. По словам водителей грузовиков, участвовавших в аварии, она произошла, когда микроавтобус начал маневр обгона на заснеженной дороге.