Политика Трампа угрожает пенсионным фондам латвийцев?

Нужно готовиться к тому, что в короткой перспективе этот минус может даже увеличиться. Однако в будущем рынок стабилизируется и главное, чтобы ваша пенсия находилась в плане, который соответствует вашему возрасту, подчеркивает Добровольская. "Людям, которым скоро выходить на пенсию, лучше находиться в плане с низким риском. Если это не так, вы будете получать от банка настоятельные рекомендации перейти в такой план. И это не зависит от колебаний на мировых рынках".