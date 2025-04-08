Политика Трампа угрожает пенсионным фондам латвийцев?
Политика президента США Дональда Трампа оказывает влияние на колебания мировых финансовых рынков. Это вызывает у многих людей, в том числе и в Латвии, вопрос: как сохранить свои накопления, особенно если речь идет о пенсионных деньгах?
Многих латвийцев интересует - нужно ли в этих условиях предпринимать какие-то срочные шаги? "Нет!" — уверенно заявила в программе "Домская площадь" руководитель управления инвестициями Swedbank Анжелика Добровольская, сообщает LSM+. "Мы на эту ситуацию смотрим, как на норму. В последние два года мировые финансовые рынки только росли. Но бесконечно так продолжаться не могло. Ясно было, что рано или поздно они начнут падать, и мы к этому были готовы", — говорит специалист.
Сейчас главное влияние на рынки оказывает политика Дональда Трампа, особенно инициированные им изменения торговых тарифов. "За последние дни глобальный рынок акций пережил серьезное падение. А поскольку латвийские пенсионные фонды вкладывают средства именно в глобальные рынки, то и мы здесь видим минусы. Но эти минусы даже меньше, чем падение рынка США. Ведь пенсионные фонды вкладываются не в один рынок, а в разные, соблюдая принцип диверсификации рисков", — поясняет Добровольская.
Нужно готовиться к тому, что в короткой перспективе этот минус может даже увеличиться. Однако в будущем рынок стабилизируется и главное, чтобы ваша пенсия находилась в плане, который соответствует вашему возрасту, подчеркивает Добровольская. "Людям, которым скоро выходить на пенсию, лучше находиться в плане с низким риском. Если это не так, вы будете получать от банка настоятельные рекомендации перейти в такой план. И это не зависит от колебаний на мировых рынках".