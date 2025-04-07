"Путин не даст нам ждать 10 лет": как Литва, Латвия и Эстония готовятся к возможной войне

Согласно недавнему докладу датской разведки, как только война в Украине завершится или перейдет в «замороженное» состояние, Россия сможет быстро перевооружиться, перегруппироваться и начать новую войну против НАТО.

Оценивается, что через шесть месяцев Москва сможет начать локальную войну с соседней страной, через два года — региональную войну против нескольких стран в Балтийском регионе, а через пять лет — крупномасштабную войну в Европе (без участия США).