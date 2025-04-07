"Путин не даст нам ждать 10 лет": как Литва, Латвия и Эстония готовятся к возможной войне
Около 1000 бетонных бункеров с траншеями, противотанковыми рвами, складами боеприпасов и убежищами для снабжения являются частью совместного плана укрепления восточной границы стран Балтии протяженностью в 600 миль. Однако, по мнению региональных официальных лиц, реализация десятилетнего проекта по укреплению обороны от России может запоздать. Они опасаются, что мирное соглашение в Украине может быстро переключить внимание Москвы на наиболее уязвимую часть восточного фланга НАТО.
«[Владимир] Путин не даст нам ждать 10 лет, - заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью The Telegraph. - Самое опасное время для Балтии будет сразу после прекращения огня в Украине».
Его слова прозвучали вслед за аналогичными предупреждениями лидеров стран Балтии о возможных непредвиденных последствиях прекращения огня. Кремль уже обнародовал планы по наращиванию производства вооружений и переброске войск к северо-восточной границе НАТО, если Дональд Трамп заключит перемирие. Чтобы усилить так называемую «силу сдерживания», страны Балтии, Польша и Финляндия недавно объявили о выходе из международного соглашения, запрещающего противопехотные мины.
Литва также вышла из договора о запрете кассетных боеприпасов. Лидеры региона объясняют это необходимостью иметь свободу выбора в использовании новых видов вооружений из-за российской угрозы. Министр обороны Литвы Довиле Сакаляне заявила, что «стратегическое послание» состоит в следующем: «мы готовы использовать абсолютно все, чтобы защититься от вторжения».
Согласно недавнему докладу датской разведки, как только война в Украине завершится или перейдет в «замороженное» состояние, Россия сможет быстро перевооружиться, перегруппироваться и начать новую войну против НАТО.
Оценивается, что через шесть месяцев Москва сможет начать локальную войну с соседней страной, через два года — региональную войну против нескольких стран в Балтийском регионе, а через пять лет — крупномасштабную войну в Европе (без участия США).
НАТО, потрясенное разрушениями в Украине и зверствами в оккупированных городах, в 2023 году подписало план по защите «каждого дюйма» Балтийских стран при поддержке Финляндии, Польши и Германии.
В настоящее время альянс размещает в каждой балтийской стране многонациональные силы батальонного уровня на ротационной основе в рамках стратегии «сигнального сдерживания». Латвию защищает международный контингент под руководством Канады, немецкая бригада дислоцирована в Литве, около 1000 британских солдат находятся в Эстонии.
Однако Таллин, Рига и Вильнюс, опасаясь молниеносного вторжения, настаивают на большем: замене батальонов на боеготовые бригады и постоянном присутствии НАТО. В первые месяцы полномасштабной войны в Украине Россия захватила до 140 000 км² — более чем вдвое больше территории Литвы. Население всех трех стран Балтии составляет около 6,5–7 миллионов человек, в то время как довоенное население Украины составляло 41 миллион.
«У нас нет стратегической глубины. Россияне могут пройти через всю страну за дни, если не за часы. Вот почему мы защищаемся с первого дюйма, - сказал Ландсбергис. - Посмотрите на Украину и ее освобожденные города - они вернули пустыни».
Цель новой оборонной линии — не допустить, чтобы города Балтии постигла судьба разрушенных украинских населенных пунктов.
Эстония, Латвия и Литва выделяют по 60 миллионов фунтов стерлингов (70 млн евро) — значительную часть своих оборонных бюджетов, которые, по отношению к ВВП, одни из самых высоких в Европе после Польши.
По словам Ландсбергиса, сигнал от НАТО был ясен: «Что вы делаете сами, прежде чем просить нас о помощи — когда вы начнете копать траншеи и минировать границу?» «Сейчас мы этим занимаемся. Мы подаем сигнал. Я надеюсь, что мы используем каждую минуту, которую дают нам украинцы, чтобы подготовиться».
Раймонд Кальюлайд, глава эстонской делегации в НАТО, отметил, что «работа над линией обороны идет хорошо». «Балтии необходимо действовать сообща — альтернативы нет, нужно строить прочное региональное сотрудничество».
О решении выйти из Оттавской конвенции о минах Кальюлайд заявил: «Мы не можем сражаться с Россией, имея одну руку связанной за спиной. Мы должны уметь держать оборону, не дать России проникнуть, но также быть готовы перенести бой к врагу».
Подчеркнув, как быстро Россия укрепляет свои оборонительные позиции, делая контратаки практически невозможными без огромных потерь, он добавил:
«Это доказывает, что война — не про кибер, роботов и дроны. Нужны физические барьеры, инфраструктура на земле». В случае вторжения «мы сможем быстро укрепить и укомплектовать линию обороны».
В рамках первого этапа Латвия и Литва уже установили поля бетонных пирамид — так называемых «зубов дракона» — вдоль границы для препятствования бронетехнике. В Эстонии испытаны усиленные бункеры, способные выдерживать артиллерийские удары, выбраны позиции. Литва установила противотанковые заграждения на мосту через Неман на границе с Россией. К осени, по информации эстонского Центра оборонных инвестиций, будет завершен первый участок так называемых «опорных оборонительных пунктов».
Закуплены различные заграждения: проволочные барьеры, «зубы дракона» весом 1,5 тонны, двухтонные бетонные «лего-блоки», дорожные блоки T-образной формы. «Таким образом, силы обороны совместно с союзниками смогут остановить врага с первых метров», — сообщили в Министерстве обороны Эстонии.
Ключевым уроком позиционной войны в Украине стала важность глубокой обороны и противодействия мобильности противника. «Преимущество в современной войне — за обороной. Новые дроны и спутниковые снимки позволяют вести постоянное наблюдение. Позиции врага известны всегда. Маневренная война не умерла, но стала куда сложнее. Поэтому стационарные укрепления вновь приобретают значение», — заявил Майкл ДиЧианна из Института мировой политики.
Однако сравнение новой оборонной линии Балтии с линией Мажино (укрепления Франции, не сдержавшие вторжение нацистов) было бы неверным.
«Это не стена и не сплошная линия фортификаций. Это более гибкая, мобильная и современная система обороны и сдерживания», — считает Марта Кепе, старший аналитик RAND.
Цель — направить силы противника в определенные коридоры, которые можно будет атаковать. «Это лишь один из элементов обороны Балтии, который сам по себе не может быть пассивным», — отметила Кепе, добавив, что линия должна быть дополнена воинскими частями, артиллерией, разведкой и системами раннего предупреждения.
Польша также начала строительство собственного «Восточного щита» — многоуровневой линии обороны стоимостью 1,9 миллиарда фунтов вдоль границы с Россией и Беларусью. В этом месяце польская армия заявила о планах минирования восточной границы. «НАТО меняет стратегию сдерживания: от «наказания за нападение» — к «предотвращению нападения», не давая врагу пройти границу», — сказала Минна Аландер из Chatham House.
На фоне снижения интереса США к европейской безопасности, Аландер отметила: будущее обороны Балтии зависит от прочности альянса. Несмотря на опасения, замминистра обороны Литвы Каролис Алекса выразил сдержанный оптимизм:
«Мы готовы защищаться с первого сантиметра — у нас нет иного выбора». Он назвал Балтийскую оборонную линию «неотъемлемой частью» плана обороны страны.
Уязвимость Литвы возрастает из-за того, что ее юго-западная граница проходит с российским анклавом Калининградом — это добавляет 275 км к оборонной задаче. С населением в 2,8 миллиона человек, Литва также несет основную ответственность за защиту Сувалкского коридора — узкого сухопутного участка между Литвой и Польшей, соединяющего Беларусь с Калининградом. Калининград и Сувалкский коридор считаются потенциально опасными зонами: Россия может использовать их, чтобы отрезать страны Балтии от остальной Европы и заблокировать их с моря.
Тем не менее, Алекса отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО улучшило «стратегическую картину» региона, превратив Балтийское море в условное «озеро НАТО». «Наша цель - сдерживание. Чем больше мы построим сейчас, тем сильнее будет сигнал для России, - заявил он. - Но нам нужно быть более готовыми. Оборонительная стратегия Европы и НАТО требует укрепления».
Ключевыми направлениями Литвы и всего региона остаются закупка систем ПВО — которые в дефиците по всей Европе — и усиление дальнобойных ударных возможностей. Кроме угрозы вторжения, страны Балтии сталкиваются с растущими гибридными атаками со стороны России. «На фоне войны в Украине Россия активно действует в серой зоне — это акты саботажа на подводных кабелях, кибератаки, дезинформация. Мы должны быть устойчивыми. Мы должны быть готовы», — отметил Алекса.
Но будут ли они готовы вовремя? «Это гонка со временем. Один из вопросов, который может задать себе Кремль: зачем давать Европе время перевооружиться и организовать оборону? Мы не можем исключать, что Россия совершит катастрофическую ошибку в расчетах», — заявил Кальюлайд из эстонской делегации в НАТО.