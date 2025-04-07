Из-за действий Трампа рухнули мировые биржи. Но для Латвии в этом есть и хорошие новости

Индекс Гонконгской фондовой биржи упал более чем на 13%, что стало самым резким снижением со времен Азиатского финансового кризиса 1997 года, в то время как токийский биржевой индекс Nikkei снизился на 7,8%. В Европе на Франкфуртской фондовой бирже в ходе утренних торгов зафиксировано падение на 10%, на Парижской бирже - снижение более чем на 6%, а в Лондоне цены акций упали почти на 6%. На электронных торгах Нью-Йоркской биржи цена нефти марки WTI впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 60 долларов за баррель из-за опасений по поводу рецессии в глобальной экономике.