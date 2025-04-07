Из-за действий Трампа рухнули мировые биржи. Но для Латвии в этом есть и хорошие новости
Цены на акции и нефть на мировых биржах в понедельник значительно снизились на фоне опасений по поводу негативного воздействия введенных президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин. Если стоимость нефти не вернется на прежний уровень, можно ожидать снижения цен на автомобильное топливо.
Индекс Гонконгской фондовой биржи упал более чем на 13%, что стало самым резким снижением со времен Азиатского финансового кризиса 1997 года, в то время как токийский биржевой индекс Nikkei снизился на 7,8%. В Европе на Франкфуртской фондовой бирже в ходе утренних торгов зафиксировано падение на 10%, на Парижской бирже - снижение более чем на 6%, а в Лондоне цены акций упали почти на 6%. На электронных торгах Нью-Йоркской биржи цена нефти марки WTI впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 60 долларов за баррель из-за опасений по поводу рецессии в глобальной экономике.
Переполох на биржах вызван вступлением в силу объявленных Трампом 10-процентных пошлин на импорт из всех иностранных государств, за исключением Канады и Мексики. Планируется, что 9 апреля около к 60 торговым партнерам США, включая Европейский Союз, Японию и Китай, будут применены еще более высокие ставки: для Китая установлена пошлина в 34%, а для ЕС - 20%.
В ответ на новые тарифы, установленные Вашингтоном, Китай уже объявил о введении с 10 апреля дополнительной 34-процентной пошлины на весь импорт товаров из США.
Если кризис затянется и стоимость нефти не вернется к прежним значениям, в Латвии можно ожидать снижения цен на бензин и дизель на АЗС. Снижение цен для потребителей обычно происходит с задержкой в две-три недели.