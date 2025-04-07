ИИ сам определит возраст: в Эстонии и Литве внедряют новую технологию в магазинах. А в Латвии?
Определение возраста покупателя с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в последние годы успешно внедрено в зонах касс самообслуживания в Эстонии. Этой осенью в Литве также стартует пилотный проект этой технологии при поддержке компании розничных технологий StrongPoint. В то же время в Латвии внедрение решений на основе ИИ для распознавания возраста в настоящее время ограничено действующим регулированием.
Компания StrongPoint призывает оценить возможности для упрощения безопасного внедрения ИИ-решений и в латвийской розничной торговле, чтобы в долгосрочной перспективе способствовать более удобному покупательскому опыту и укрепить конкурентоспособность страны в Балтии.
Во всей Балтии розничная отрасль ищет способы улучшить обслуживание клиентов и снизить нагрузку на сотрудников. Одним из решений, которое быстро набирает популярность, является система автоматического определения возраста, которая, основываясь на анализе лица с помощью ИИ, позволяет значительно сократить очереди в магазинах и сделать процесс покупок быстрее и удобнее.
В Эстонии такая система уже интегрирована в ряде магазинов, где технология распознавания лиц работает на кассах самообслуживания. В Литве компания StrongPoint уже этой осенью начнет пилотный проект с аналогичным решением, чтобы протестировать его эффективность и предоставить клиентам возможность совершать покупки быстрее, без необходимости вручную проверять возраст. "Мы рады, что у нас будет возможность внедрить эту современную технологию и в Литве. Сотрудники магазинов смогут больше внимания уделять обслуживанию клиентов, что улучшит общее впечатление от покупок. Более короткие очереди и более быстрый сервис — это выгода для всех нас", — поясняет Угис Зачс, руководитель клиентского сервиса StrongPoint.
В Латвии сначала необходимо изменить регулирование
Чтобы внедрить такую технологию и в Латвии, сначала необходимы изменения в правовом регулировании, а именно — в Законе об обороте алкогольных напитков. В настоящее время закон предусматривает, что проверка возраста должна осуществляться путем предъявления удостоверяющего личность документа.
Точность и безопасность системы
Современные автоматизированные системы определения возраста способны с высокой точностью идентифицировать возраст человека. Однако для минимизации риска ошибок возрастной порог, при котором требуется дополнительное подтверждение со стороны сотрудника магазина, обычно устанавливается выше — примерно на уровне 24–25 лет. Если система ИИ оценивает, что возраст покупателя ниже этого порога или его невозможно определить однозначно, в процесс принятия решения вмешивается консультант магазина.
Для обеспечения безопасности и предотвращения мошенничества технология распознавания лиц постоянно совершенствуется. Алгоритмы системы регулярно обновляются и внедряются дополнительные меры безопасности, которые помогают предотвращать возможные попытки обойти систему. В то же время сотрудники магазинов проходят обучение по распознаванию подозрительных ситуаций и правильным действиям в случае выявления попыток мошенничества в зоне касс самообслуживания.
Защита данных — высший приоритет
Использование биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или цифровые изображения лиц, может вызывать вопросы по поводу защиты данных и конфиденциальности. "Данная технология не сохраняет и не хранит персональные данные. Распознавание лица происходит локально — только на устройстве в магазине. После определения возраста изображение немедленно удаляется из системы. Система генерирует только текстовый результат без какой-либо идентификации личности", — подчеркивает Угис Зачс.
Технология автоматического распознавания лиц реализуется с соблюдением строгих требований по защите персональных данных. Эта технология полностью соответствует требованиям Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR — General Data Protection Regulation), и, соответственно, биометрические данные пользователей не сохраняются в базах данных, не подвергаются дальнейшей обработке и не передаются третьим сторонам.