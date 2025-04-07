ИИ сам определит возраст: в Эстонии и Литве внедряют новую технологию в магазинах. А в Латвии?

В Эстонии такая система уже интегрирована в ряде магазинов, где технология распознавания лиц работает на кассах самообслуживания. В Литве компания StrongPoint уже этой осенью начнет пилотный проект с аналогичным решением, чтобы протестировать его эффективность и предоставить клиентам возможность совершать покупки быстрее, без необходимости вручную проверять возраст. "Мы рады, что у нас будет возможность внедрить эту современную технологию и в Литве. Сотрудники магазинов смогут больше внимания уделять обслуживанию клиентов, что улучшит общее впечатление от покупок. Более короткие очереди и более быстрый сервис — это выгода для всех нас", — поясняет Угис Зачс, руководитель клиентского сервиса StrongPoint.