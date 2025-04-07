Кленовый сироп - продукт, который можно получить и в Латвии, но сделать это непросто
Если березовый сок нам привычен, то кленовый в Латвии известен меньше. При этом он годится не только в качестве освежающего напитка, но и для приготовления кленового сиропа, которым славится Канада. А какие перспективы у Латвии на этом поприще?
Как объяснил арборист Гвидо Лейбургс, в Северной Америке для производства сахарного сиропа используют несколько видов кленов — черный, сахарный и серебристый. У нас же обычно встречается клен обыкновенный (acer platanoides). При этом сок, который потом превращается в сироп, можно получить практически из всех кленовых деревьев. Хотя, отметил арборист, содержание сахара в них существенно отличается, сообщает LSM+.
Кленовый сироп готовят и в Латвии, в хозяйстве Ragāres. По словам хозяина Яниса Вайварса, приготовление сиропа — работа, требующая терпения, в которой каждый этап важен. Сбор сока занимает много времени, превращение его в сироп — тоже. «Берешь большую кастрюлю, наполняешь соком, ставишь на плиту — и пусть варится. И вот то, что в конце концов останется на дне — это и будет то, что получилось. Потому что в соке сахара — от неполного процента до двух, а надо прийти к 66%», — объясняет он, почему из 20 литров сока может получиться одна ложечка сиропа.
В хозяйстве его готовят немного более сложным способом: после сбора сока в лесу его пропускают через фильтр осмоса, что позволяет повысить концентрацию сахара до 7-9%. Из полутора — двух тонн сока можно получить до 40 литров кленового сиропа. В процессе приготовления Вайварс проверяет, достаточна ли концентрация сахара. После сироп пропускают через фильтр, чтобы получить совершенно прозрачный продукт.
Янис Вайварс готовит сироп с помощью специального приспособления, которое облегчает процесс. Но, конечно, получить деликатесный продукт можно и в домашних условиях. Только надо вооружиться большим терпением. Вайварс советует не выливать весь сок в кастрюлю сразу, а доливать в процессе варки.