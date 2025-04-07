Кленовый сироп - продукт, который можно получить и в Латвии, но сделать это непросто

Кленовый сироп готовят и в Латвии, в хозяйстве Ragāres. По словам хозяина Яниса Вайварса, приготовление сиропа — работа, требующая терпения, в которой каждый этап важен. Сбор сока занимает много времени, превращение его в сироп — тоже. «Берешь большую кастрюлю, наполняешь соком, ставишь на плиту — и пусть варится. И вот то, что в конце концов останется на дне — это и будет то, что получилось. Потому что в соке сахара — от неполного процента до двух, а надо прийти к 66%», — объясняет он, почему из 20 литров сока может получиться одна ложечка сиропа.