"Покупаете продукты со скидкой - значит, вы бедны": в латвийских соцсетях разгорелся принципиальный спор

Несмотря на эти утверждения, автор исходного сообщения, судя по всему, так и остался при своем мнении. Такие дискуссии не уникальны для Латвии. В Германии, например, практика сравнения цен и использование купонов считается частью культуры разумного потребления, а в США люди активно пользуются скидками вне зависимости от уровня дохода. Идея о том, что покупка товаров по скидке обязательно связана с бедностью, — спорное утверждение. Для одних это вынужденная мера, для других — разумная экономическая стратегия. В современном мире, где экономическая нестабильность затрагивает многих, способность разумно распоряжаться финансами становится ценным навыком, а не признаком социального статуса.