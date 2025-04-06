"Покупаете продукты со скидкой - значит, вы бедны": в латвийских соцсетях разгорелся принципиальный спор
Недавний пост латвийского пользователя социальных сетей вызвал бурную дискуссию. Он утверждает, что поиск скидок на продукты в магазинах — признак бедности или балансирование на грани нищеты. Его мнение встретило как поддержку, так и критику.
Житель Латвии написал следующее: "Если вам, совершая покупки в Maxima, приходится искать продукты со скидками, то вы бедны или балансируете на грани нищеты. P.S. Я тоже ищу скидки в Rimi. Да, я балансирую на грани нищеты. Но я не живу в иллюзиях".
Nepatīkama patiesība:— Ivars Lipskis (@IvarsLipskis) March 24, 2025
Ja jums, iepērkoties Maximā, ir jāmeklē pārtika ar atlaidēm, tad jūs esat nabags, vai balansējat uz nabadzības sliekšņa.
P.S. Es arī Rimi meklēju atlaides. Jā, es balansēju uz nabadzības sliekšņa. Bet es nedzīvoju ilūzijās.
Некоторые пользователи согласились с автором поста, заявив, что постоянная необходимость искать скидки действительно может быть отражением финансовых трудностей. В их понимании, обеспеченные люди не следят за акциями, а покупают товары без оглядки на цену. Однако большинство комментаторов выразили несогласие. Для них поиск выгодных предложений — не показатель бедности, а рациональный подход к тратам. Они отмечают, что скидки помогают сберегать деньги, которые можно направить на другие нужды, такие как здоровье, образование или развлечения.
- "Я покупаю товары со скидкой не только в Maxima и Rimi. Мне несложно заглянуть и в Lidl. Но большую часть покупок я делаю в Depo. Если уровень благосостояния определяется покупками по скидке, что ж, пусть так. Тогда я могу "балансировать на грани бедности", строя дом, путешествуя и ужиная в ресторанах".
- "Вообще, это глупости. Даже богатые люди ищут скидки и думают, как сэкономить".
- "На самом деле, часто бывает так, что люди в дорогой одежде и роскошных автомобилях — самые большие скряги, тщательно ищущие скидки и считающие каждую копейку. Не стоит судить человека по тому, что лежит в его корзине со скидками". На это сообщение автор поста ответил: "Этим мифом утешают себя бедные люди".
- "Довольно нелепое утверждение. Да, есть люди, которые вообще не обращают внимания на цену, но для большинства нормальных людей важно, на что они тратят деньги. Заплатить больше только из принципа — это скорее проекция и менталитет бедности".
- "Большинство латвийцев воспринимают это как норму — скидки, уцененные продукты".
- "Я не бедный человек, но обычно выбираю товары по скидке. Не вижу смысла переплачивать за базовые продукты".
- "Это советский способ мышления — считать, что успешный и богатый человек разбрасывается деньгами. На самом деле богатые люди знают ценность каждого цента и не тратят его впустую".
- "Я убеждаю себя, что не бедный. Почему нужно покупать масло, которое стоит в два раза дороже, если можно взять со скидкой гораздо дешевле? Экономятся деньги, можно купить что-то еще. Это никак не влияет на мое моральное состояние. Но портится настроение, когда читаешь, что снова украдены миллионы, и никто за это не несет ответственности".
Несмотря на эти утверждения, автор исходного сообщения, судя по всему, так и остался при своем мнении. Такие дискуссии не уникальны для Латвии. В Германии, например, практика сравнения цен и использование купонов считается частью культуры разумного потребления, а в США люди активно пользуются скидками вне зависимости от уровня дохода. Идея о том, что покупка товаров по скидке обязательно связана с бедностью, — спорное утверждение. Для одних это вынужденная мера, для других — разумная экономическая стратегия. В современном мире, где экономическая нестабильность затрагивает многих, способность разумно распоряжаться финансами становится ценным навыком, а не признаком социального статуса.