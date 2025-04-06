"Покупаете продукты со скидкой - значит, вы бедны": в латвийских соцсетях разгорелся принципиальный спор
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

"Покупаете продукты со скидкой - значит, вы бедны": в латвийских соцсетях разгорелся принципиальный спор

Отдел новостей

Otkrito.lv

Недавний пост латвийского пользователя социальных сетей вызвал бурную дискуссию. Он утверждает, что поиск скидок на продукты в магазинах — признак бедности или балансирование на грани нищеты. Его мнение встретило как поддержку, так и критику.

Житель Латвии написал следующее: "Если вам, совершая покупки в Maxima, приходится искать продукты со скидками, то вы бедны или балансируете на грани нищеты. P.S. Я тоже ищу скидки в Rimi. Да, я балансирую на грани нищеты. Но я не живу в иллюзиях".

Некоторые пользователи согласились с автором поста, заявив, что постоянная необходимость искать скидки действительно может быть отражением финансовых трудностей. В их понимании, обеспеченные люди не следят за акциями, а покупают товары без оглядки на цену. Однако большинство комментаторов выразили несогласие. Для них поиск выгодных предложений — не показатель бедности, а рациональный подход к тратам. Они отмечают, что скидки помогают сберегать деньги, которые можно направить на другие нужды, такие как здоровье, образование или развлечения.

  • "Я покупаю товары со скидкой не только в Maxima и Rimi. Мне несложно заглянуть и в Lidl. Но большую часть покупок я делаю в Depo. Если уровень благосостояния определяется покупками по скидке, что ж, пусть так. Тогда я могу "балансировать на грани бедности", строя дом, путешествуя и ужиная в ресторанах".
  • "Вообще, это глупости. Даже богатые люди ищут скидки и думают, как сэкономить".
  • "На самом деле, часто бывает так, что люди в дорогой одежде и роскошных автомобилях — самые большие скряги, тщательно ищущие скидки и считающие каждую копейку. Не стоит судить человека по тому, что лежит в его корзине со скидками". На это сообщение автор поста ответил: "Этим мифом утешают себя бедные люди".
  • "Довольно нелепое утверждение. Да, есть люди, которые вообще не обращают внимания на цену, но для большинства нормальных людей важно, на что они тратят деньги. Заплатить больше только из принципа — это скорее проекция и менталитет бедности".
  • "Большинство латвийцев воспринимают это как норму — скидки, уцененные продукты".
  • "Я не бедный человек, но обычно выбираю товары по скидке. Не вижу смысла переплачивать за базовые продукты".
  • "Это советский способ мышления — считать, что успешный и богатый человек разбрасывается деньгами. На самом деле богатые люди знают ценность каждого цента и не тратят его впустую".
  • "Я убеждаю себя, что не бедный. Почему нужно покупать масло, которое стоит в два раза дороже, если можно взять со скидкой гораздо дешевле? Экономятся деньги, можно купить что-то еще. Это никак не влияет на мое моральное состояние. Но портится настроение, когда читаешь, что снова украдены миллионы, и никто за это не несет ответственности".

Несмотря на эти утверждения, автор исходного сообщения, судя по всему, так и остался при своем мнении. Такие дискуссии не уникальны для Латвии. В Германии, например, практика сравнения цен и использование купонов считается частью культуры разумного потребления, а в США люди активно пользуются скидками вне зависимости от уровня дохода. Идея о том, что покупка товаров по скидке обязательно связана с бедностью, — спорное утверждение. Для одних это вынужденная мера, для других — разумная экономическая стратегия. В современном мире, где экономическая нестабильность затрагивает многих, способность разумно распоряжаться финансами становится ценным навыком, а не признаком социального статуса.

Темы

ЗдоровьеСШАMaximaLidlDepoRimi

Другие сейчас читают