Новые требования регистрации собак, кошек и хорьков. Что интересного показал реестр животных в Латвии?
В базе данных регистра домашних животных Службы поддержки села в первые три месяца этого года были зарегистрированы 4777 кошек и 16 домашних хорьков, свидетельствуют данные, доступные в реестре. В том числе в марте были зарегистрированы 1745 кошек и три домашних хорька.
С 1 июля 2024 года, когда вступили в силу поправки к Закону о защите животных и Закону о ветеринарии, предусматривающие обязательное чипирование и регистрацию кошек и домашних хорьков, было зарегистрировано 18 605 кошек и 76 домашних хорьков.
Всего в Латвии по состоянию на 31 марта 2025 года было зарегистрировано 46 029 кошек, 253 домашних хорька и 227 819 собак.
Ранее сообщалось, что стерилизованная кошка старше шести месяцев, чипированная, может свободно находиться за пределами территории владельца. В то же время нестерилизованная кошка может находиться вне территории владельца только при наличии соответствующего ошейника или шлейки, если ее выгуливают на поводке, либо если она находится в сумке, контейнере или клетке, предназначенной для транспортировки.
Кошек и домашних хорьков можно не чипировать, если:
- они не разводятся и не передаются другим лицам (включая продажу, дарение, передачу в гостиницу для животных),
- они не участвуют в выставках или других публичных мероприятиях,
- не ввозятся из-за границы,
- не находятся вне территории владельца или держателя,
- они являются бездомными,
- или находятся в приюте для животных.
Чипирование собак, кошек и домашних хорьков, выдачу паспорта домашнего животного и первичную регистрацию в базе данных осуществляет практикующий ветеринарный врач. С 1 января 2025 года при первичной регистрации щенков, котят и детенышей хорьков необходимо указывать номер микрочипа их матери. Также с 1 января 2025 года в базе данных нужно регистрировать каждый случай размножения собаки, кошки или домашнего хорька, указывая дату рождения и количество малышей в помете.
Это требование распространяется и на приюты для животных. Когда собака, кошка или домашний хорек поступает в приют, сотрудники приюта обязаны в течение часа после приема проверить данные идентификации и регистрации животного в базе Службы поддержки села и немедленно сообщить владельцу место и время поступления животного.
Если же животное не имеет микрочипа и не зарегистрировано, практикующий ветеринарный врач в течение 72 часов обязан, оценив возраст и состояние здоровья животного, провести чипирование, вакцинировать от бешенства, зарегистрировать его в базе данных (указав приют как держателя) и оформить паспорт домашнего животного.