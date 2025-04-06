Новые требования регистрации собак, кошек и хорьков. Что интересного показал реестр животных в Латвии?

Ранее сообщалось, что стерилизованная кошка старше шести месяцев, чипированная, может свободно находиться за пределами территории владельца. В то же время нестерилизованная кошка может находиться вне территории владельца только при наличии соответствующего ошейника или шлейки, если ее выгуливают на поводке, либо если она находится в сумке, контейнере или клетке, предназначенной для транспортировки.