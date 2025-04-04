"Нужно просто депортировать": что делать с иностранными студентами, которые приезжают в Латвию вовсе не учиться
В Латвии растет проблема фиктивных иностранных студентов, которые приезжают не за образованием, а ради работы, поиска партнера и отправки денег на родину. Доцент высшей школы бизнеса Turība Янис Пекша в программе TV24 "Preses klubs" выразил мнение, что таких студентов необходимо депортировать.
По словам профессора, многие приезжие студенты не посещают занятия и фактически не учатся, используя студенческую визу как способ легализации в стране. "Если студент не приходит на учебу и не выполняет своих обязанностей, его нужно просто депортировать. И неважно, что он оплачивает обучение", – заявил Янис Пекша. В то же время потенциальным студентам нужно разъяснять последствия их поведения заранее.
Проблема заключается в том, что вузы зарабатывают на иностранных студентах, но при этом страдает качество образования и репутация страны. Некоторые университеты фактически закрывают глаза на фиктивных студентов, лишь бы получить оплату.
Пекша считает, что необходимо ужесточить контроль за учебным процессом, внедрить строгие критерии приема и мониторинга посещаемости, чтобы исключить тех, кто не собирается учиться. Он подчеркивает, что приоритетом должно быть привлечение мотивированных студентов, которые действительно хотят получить образование и работать по своей специальности.