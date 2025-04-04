"Нужно просто депортировать": что делать с иностранными студентами, которые приезжают в Латвию вовсе не учиться

По словам профессора, многие приезжие студенты не посещают занятия и фактически не учатся, используя студенческую визу как способ легализации в стране. "Если студент не приходит на учебу и не выполняет своих обязанностей, его нужно просто депортировать. И неважно, что он оплачивает обучение", – заявил Янис Пекша. В то же время потенциальным студентам нужно разъяснять последствия их поведения заранее.