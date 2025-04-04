"Преступник попытался поджечь тело, чтобы скрыть следы преступления": детали бойни в Вецдаугаве

Выжить пострадавшему помогли… низкие потолки в доме. Из-за этого нападавший не смог нанести удары с достаточной силой, чтобы они стали смертельными. Преступление квалифицируется как покушение на убийство двух человек, за что предусмотрено наказание — пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.