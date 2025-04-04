"Преступник попытался поджечь тело, чтобы скрыть следы преступления": детали бойни в Вецдаугаве
22 марта Государственная полиция получила вызов о том, что в одном из частных домов найдены останки мужчины примерно 29 лет. Прибыв на место, полицейские обнаружили рядом с телом другого мужчину, примерно 23 лет, который находился без сознания - у него были многочисленные резаные раны головы, сообщает "Degpunktā".
«Картина была ужасной. Преступник попытался поджечь тело, чтобы скрыть следы преступления, но это не удалось. Второго мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали. Изначально прогнозы были неутешительными, но, к счастью, сейчас его жизни ничто не угрожает — он по-прежнему находится в больнице», — сообщил сотрудник полиции Вилнис Наглис.
Выжить пострадавшему помогли… низкие потолки в доме. Из-за этого нападавший не смог нанести удары с достаточной силой, чтобы они стали смертельными. Преступление квалифицируется как покушение на убийство двух человек, за что предусмотрено наказание — пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
В ходе расследования стало известно, что к преступлению может быть причастен мужчина 1995 года рождения, который в ночь накануне находился в доме вместе с пострадавшими. Вечером того же дня его задержали, суд избрал меру пресечения в виде ареста.
По предварительной версии, преступление было совершено в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возможный мотив — ревность, однако следствие продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.