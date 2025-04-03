Как марафон 1904 года стал одним из самых странных олимпийских событий в истории! 44 дня до марафона Rimi в Риге
Первые Олимпийские игры в США состоялись в Сент-Луисе в 1904 году, и одним из центральных событий Олимпиады был марафон, призванный почтить греческое культурное наследие. Однако все пошло не по плану, и гонка превратилась в настоящее представление, после которого многие чиновники призвали исключить этот вид спорта из Олимпийских игр.
Некоторые бегуны были признанными спортсменами, уже побеждавшими в крупных соревнованиях, таких как Бостонский марафон или предыдущие Олимпийские игры. Однако большинство участников были бегунами на средние дистанции, а также эксцентричными личностями, которые просто наслаждались моментом славы.
Например, в марафоне участвовал американец Фред Лорц, который тренировался по ночам, поскольку днем работал строителем. Также в гонке приняли участие два представителя южноафриканского племени тсвана – они стали первыми чернокожими африканцами, выступившими на современных Олимпийских играх.
Еще одним необычным участником стал кубинец Феликс Карвахаль. Незадолго до прибытия в США он проиграл все свои деньги в кости и добрался из Нового Орлеана в Сент-Луис пешком. В день соревнований его одежда была далека от стандартной: он бежал в рубашке с длинными рукавами, темных длинных брюках, уличных ботинках и с беретом на голове.
Организатор марафона решил помучить спортсменов
Старт марафона прозвучал 30 августа в 15:03. Погода была невыносимо жаркой – около +32 °C. Дистанция проходила по узким дорогам, покрытым толстым слоем песка, и включала семь холмов высотой от 30 до 90 метров.
В местах, где трасса не была ограждена, бегунам приходилось уворачиваться от городского транспорта и пешеходов. Более того, на всей дистанции была только одна точка с водой, поскольку организатор игр Джеймс Салливан проводил во время забега своего рода эксперимент. А именно, он хотел проверить, на что способен человеческий организм, находящийся на грани обезвоживания.
На африканца напала собака, а кубинца мучали колики
Американец Томас Хикс лидировал на протяжении всей гонки, а Вильям Гарсия из Калифорнии едва не погиб в нескольких километрах от финиша. Дорога была покрыта слоем песка и пыли, что привело к повреждению слизистой желудка и серьезному внутреннему кровотечению. Врачи утверждали, что он был буквально в шаге от смерти.
Южноафриканский бегун Лену на протяжении полутора километров убегал от разъяренной собаки, что вынудило его отклониться от маршрута. Тем временем Карвахаль, несмотря на неподходящую одежду, двигался вперед в расслабленном темпе, периодически останавливаясь, чтобы поболтать со зрителями. Однажды он заметил пассажиров автомобиля, поедающих персики, и попросил у них один. Получив отказ, он просто выхватил два фрукта и съел их на бегу.
Чуть позже кубинец остановился в фруктовом саду, чтобы полакомиться яблоками, но они оказались гнилыми, и у него начались сильные колики. В итоге он лег на землю и уснул. У бегуна Меллора, который в то время лидировал, также возникли сильные судороги. Он сбавил скорость, перешел на шаг и в итоге сошел с дистанции. Строительный рабочий Лорц также страдал от спазмов желудка, из-за чего он вскочил в одну из сопровождающих машин и проехал мимо лидирующих бегунов. «В то время правила олимпийского марафона позволяли бегунам получать помощь от тренеров и организаторов забега», — отмечает автор Джордж Р. Мэтьюз в книге «Первые Олимпийские игры Америки: Игры в Сент-Луисе 1904 года».
Когда две трети дистанции были позади, тренеры Хикса дали ему необычную смесь из стрихнина и яичного белка. Это стало первым зафиксированным случаем допинга на Олимпийских играх. Тогда стрихнин в малых дозах использовался как стимулятор, хотя сегодня он считается сильным ядом. У команды также была бутылка бренди, но они решили оставить ее на крайний случай.
Победа из последних сил
Тем временем Лорц, страдавший от судорог, проехал 17 километров на автомобиле, после чего вновь начал бежать. Когда он первым пересек финишную черту, зрители ликовали, но вскоре обман вскрылся. Лорц с улыбкой заявил, что всего лишь пошутил и не собирался принимать награду.
Узнав о дисквалификации Лорца, Хикс, в крови которого был обнаружен стрихнин, несмотря на полное изнеможение, заставил себя продолжать бег. Его тренеры дали ему вторую порцию стрихнина, добавив в нее бренди, а также обтерли его тело губкой, смоченной водой. Это немного оживило бегуна, и он ускорился.
Судья соревнований Чарльз Лукас писал: "На последних двух милях Хикс двигался как хорошо смазанный механизм. Его глаза были тусклыми, кожа посерела, руки словно висели с грузом, а ноги едва отрывались от земли". У него начались галлюцинации. На последних километрах он несколько раз останавливался и пил бренди. Тренеры давали ему еще яичные белки. Когда он добрался до стадиона, его ноги практически не двигались. "Его нижняя челюсть болталась, как у безумца, а взгляд был пустым", – писали газеты.
Тренеры буквально протащили его через финишную черту, держа его в вертикальном положении. Хикс был объявлен победителем. Четыре врача целый час пытались привести его в чувство. Позже он признался, что это была "худшая трасса в его жизни" и что "эти холмы ломают дух человека".
Спустя год Хикс и Лорц вновь встретились на Бостонском марафоне, где на этот раз победил Лорц – и уже без помощи автомобиля.