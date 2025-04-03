Как марафон 1904 года стал одним из самых странных олимпийских событий в истории! 44 дня до марафона Rimi в Риге

Чуть позже кубинец остановился в фруктовом саду, чтобы полакомиться яблоками, но они оказались гнилыми, и у него начались сильные колики. В итоге он лег на землю и уснул. У бегуна Меллора, который в то время лидировал, также возникли сильные судороги. Он сбавил скорость, перешел на шаг и в итоге сошел с дистанции. Строительный рабочий Лорц также страдал от спазмов желудка, из-за чего он вскочил в одну из сопровождающих машин и проехал мимо лидирующих бегунов. «В то время правила олимпийского марафона позволяли бегунам получать помощь от тренеров и организаторов забега», — отмечает автор Джордж Р. Мэтьюз в книге «Первые Олимпийские игры Америки: Игры в Сент-Луисе 1904 года».