"Объединенный список" предлагает установить конкретный срок для выдвижения кандидатуры президента Банка Латвии

Ранее сообщалось, что действующий президент Банка Латвии Мартиньш Казакс был избран только со второй попытки. Политологи и оппозиционные депутаты тогда указали, что такая неспособность сразу договориться о конкретных кандидатурах бросает тень на способности коалиции выбирать кандидатов, например, на должность президента Банка Латвии. Кроме того, подобная «политическая торговля» отпугивает профессионалов своего дела от подачи кандидатур на такие посты.