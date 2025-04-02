"Объединенный список" предлагает установить конкретный срок для выдвижения кандидатуры президента Банка Латвии
Оппозиционный в Сейме «Объединенный список» подготовил поправки к закону о Банке Латвии, предлагая ввести конкретные сроки для выдвижения кандидатуры главы центрального банка.
Законопроект предусматривает, что заявление о кандидате на пост президента Банка Латвии должно быть подано в Президиум Сейма в письменной форме не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до окончания срока полномочий действующего президента Банка Латвии.
Также поправками предлагается установить, что Президиум Сейма созывает заседание Сейма не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 10 дней до окончания срока полномочий действующего президента.
В настоящее время в законе о Банке Латвии не указано конкретного временного интервала, в который депутаты Сейма должны выдвинуть и утвердить президента банка.
Ранее сообщалось, что действующий президент Банка Латвии Мартиньш Казакс был избран только со второй попытки. Политологи и оппозиционные депутаты тогда указали, что такая неспособность сразу договориться о конкретных кандидатурах бросает тень на способности коалиции выбирать кандидатов, например, на должность президента Банка Латвии. Кроме того, подобная «политическая торговля» отпугивает профессионалов своего дела от подачи кандидатур на такие посты.
В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал и направил в Президиум Сейма поправки к Регламенту Сейма и изменения в три закона, определяющих порядок выдвижения и утверждения президента Банка Латвии, омбудсмена и государственного контролера.
В представленных президентом законопроектах предлагается изменить порядок выдвижения вышеупомянутых должностных лиц — вместо десяти депутатов Сейма такие права предлагается передать президенту Латвии, при этом не затрагивая право Сейма принимать окончательное решение по выдвинутым кандидатам.