"Проверяю номер, как место преступления": бывшая стюардесса напугала Сеть историями об отелях
Бывшая стюардесса и популярный тревел-блогер Барбибэк Ла Асафата предупредила туристов об опасностях, которые могут подстерегать их в отелях. Ее совет по поводу хранения зубной щетки вызвал настоящий ажиотаж в Сети и многих пользователей буквально встревожил — некоторые признались, что теперь «не смогут уснуть в гостинице».
Барбибэк, за которой в соцсетях следят почти 5 миллионов человек, регулярно делится лайфхаками для путешествий. В интервью изданию Luxury Travel Daily она рассказала, что с годами выработала инстинкт настороженности: «Пока вы раскладываете косметику, мы осматриваем номер, как будто это место преступления. И это не паранойя — это опыт. Мы столько раз спали в чужих местах, часто одни и в уязвимом положении, что просто не можем иначе».
В одном из своих вирусных видео, набравшем более 2,4 миллиона просмотров, она делится самыми важными советами по безопасности в отелях. Один из них — всегда проверяйте зеркало в номере, так как оно может оказаться двухсторонним, как в допросных комнатах. Барбибэк советует делать простой тест: поднести палец к зеркалу. Если между пальцем и его отражением есть зазор — все в порядке. Если же палец касается отражения напрямую — это может быть поводом насторожиться.
Особое внимание она уделяет зубной щетке. По ее словам, оставлять ее в ванной комнате опасно не только из-за возможной кражи. Ходят ужасающие истории о том, как персонал отелей использует зубные щетки гостей для отвратительных вещей. Поэтому она и другие члены экипажа предпочитают хранить щетки, лекарства и средства гигиены в сейфе. «Мы не рискуем ничем, что попадает нам в рот», — подчеркивает она.
Перед сном у нее — целый ритуал. Она всегда проверяет, что скрывается за шторами, под кроватью, в шкафах, под простынями — чтобы убедиться, что в постели нет клопов. Также она осматривает вентиляционные отверстия, датчики дыма и будильники. Некоторые члены экипажа даже возят с собой портативные устройства, чтобы проверять помещение на скрытые камеры или посторонние сигналы.
Чтобы чувствовать себя в безопасности ночью, Барбибэк советует использовать переносной замок для двери и дверной стопор-сигнализацию, которая срабатывает при попытке проникновения. Только после этого, по ее словам, можно по-настоящему расслабиться и заснуть.
Она также предостерегает от использования бесплатных предметов в номере. Если вещь не запечатана, она ее не тронет. По словам Барбибэк Ла Асафаты, стаканы в ванной зачастую просто ополаскиваются, но не стерилизуются. Декоративные подушки и покрывала почти никогда не стираются. Настенные дозаторы с мылом и шампунем могут быть заправлены кем угодно и чем угодно. Полотенца и наволочки могут не меняться между гостями, а туалетная бумага — не обновляться. А вот отельный чайник, по ее словам, — отдельная история: в нем люди варят лапшу, сосиски, стирают белье и даже гигиенические принадлежности. Поэтому она всегда берет с собой свой небольшой чайник, наволочку и полотенце.
Завершает Барбибэк Ла Асафата словами: «Подумайте: что бы сделала стюардесса? Мы не параноики — мы просто опытные. Может быть, если вы будете следовать этим правилам, вам действительно удастся спокойно поспать».