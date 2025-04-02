"Проверяю номер, как место преступления": бывшая стюардесса напугала Сеть историями об отелях

Она также предостерегает от использования бесплатных предметов в номере. Если вещь не запечатана, она ее не тронет. По словам Барбибэк Ла Асафаты, стаканы в ванной зачастую просто ополаскиваются, но не стерилизуются. Декоративные подушки и покрывала почти никогда не стираются. Настенные дозаторы с мылом и шампунем могут быть заправлены кем угодно и чем угодно. Полотенца и наволочки могут не меняться между гостями, а туалетная бумага — не обновляться. А вот отельный чайник, по ее словам, — отдельная история: в нем люди варят лапшу, сосиски, стирают белье и даже гигиенические принадлежности. Поэтому она всегда берет с собой свой небольшой чайник, наволочку и полотенце.