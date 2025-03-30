В Гауйском национальном парке хотят вырубить вековой сосновый лес ради спорткомплекса
В Гауйском национальном парке, недалеко от Сигулды, планируется строительство спортивного комплекса, для чего необходимо вырубить вековой сосновый лес, сообщает передача TV3 «Nekā personīga».
В передаче поясняется, что запретить строительство в особо охраняемой природной территории не могут ни муниципальные правила, ни законы. Поэтому в ближайшее время строительный комитет Сигулды, скорее всего, примет решение о выдаче разрешения на строительство предпринимателю.
Пятигектарный участок леса в зоне охраны ландшафта Гауйского национального парка в прошлом году за 150 000 евро приобрела компания Vidzeme lauks, которой также принадлежит прилегающая земля и песчаный карьер. Компания планирует вырубку леса, поскольку хочет построить здесь картинговую трассу, здания и автостоянки.
Планируемые работы угрожают не только лесу — они также лишат подъездной дороги несколько соседних домов, поскольку дорога не зарегистрирована в Земельной книге как сервитут, как отметили в передаче местные жители.
Впервые компания пыталась получить разрешение на строительство трассы в марте прошлого года — через два месяца после покупки участка. Тогда строительный комитет отказал, поскольку компания не предоставила ни заключение сертифицированного специалиста о наличии охраняемых видов и биотопов, ни пояснительную записку сертифицированного дорожного проектировщика. В документации также отсутствовала информация о специфике картинговой трассы — например, расчеты по уровню шума, типы картов и их хранение. Сейчас, подготовив необходимые документы, компания переименовала проект трассы в спортивно-оздоровительный комплекс, предусматривая его использование и в несезонное время — зимой трассу можно будет использовать для беговых лыж и биатлона.
Уже в прошлом году компания получила положительные заключения от Управления охраны природы, Государственной службы охраны окружающей среды и Государственной лесной службы — в них говорится, что в лесу нет особо охраняемых биотопов или видов. Замечания, полученные во время общественного обсуждения, Сигулдская дума включила в общий отчет, и сейчас строительный комитет должен повторно принять решение о выдаче разрешения, учитывая экспертные заключения и протесты соседей.
Согласно территориальному плану самоуправления, строительство спортивно-оздоровительного комплекса в этом месте разрешено, поскольку здесь нет обозначенных общественно доступных смотровых площадок или ценных с точки зрения ландшафта территорий. В Министерстве охраны среды и регионального развития поясняют, что хотя территория и считается особо охраняемой, закон не запрещает здесь вырубку леса — это не природный заповедник, и здесь действуют менее строгие ограничения.
Владелица компании SIA Vidzeme lauks — Илвия Лиепиня. Ее фирме принадлежит развлекательный центр Klikk в Сигулде, где находится двухуровневая крытая электрокартинговая трасса. На создание центра в 2021 году было вложено почти миллион евро, за что самоуправление присудило компании награду «Инвестор года». Лиепиня отказалась отвечать на вопросы о планах по вырубке леса, сославшись на отсутствие такой обязанности и поинтересовавшись, какой будет гонорар за участие в интервью. По ее словам, он не может быть ниже 50 евро за минуту.
Эксперты в области охраны природы критически оценивают существующие правила, которые должны защищать особо охраняемые природные территории и обитающие там виды. Они выражают обеспокоенность тем, что действующее регулирование позволяет постепенно вырубать национальные парки по частям.