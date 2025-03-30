В Гауйском национальном парке хотят вырубить вековой сосновый лес ради спорткомплекса

Впервые компания пыталась получить разрешение на строительство трассы в марте прошлого года — через два месяца после покупки участка. Тогда строительный комитет отказал, поскольку компания не предоставила ни заключение сертифицированного специалиста о наличии охраняемых видов и биотопов, ни пояснительную записку сертифицированного дорожного проектировщика. В документации также отсутствовала информация о специфике картинговой трассы — например, расчеты по уровню шума, типы картов и их хранение. Сейчас, подготовив необходимые документы, компания переименовала проект трассы в спортивно-оздоровительный комплекс, предусматривая его использование и в несезонное время — зимой трассу можно будет использовать для беговых лыж и биатлона.