Как слово Трампа отзовется: почему сказанное президентом США уменьшило наши пенсии
В последнее время в Латвии доходность пенсионных фондов второго уровня пусть не сильно, но снизилась. И это — результат политики Дональда Трампа, считает партнер международной компании по аудиту, налогам, юридическим и бизнес-аутсорсинговым услугам BDO Latvia, доктор экономических наук Эдгар Вольскис.
«Думаю, что эти колебания на финансовых рынках могут продлиться несколько месяцев. Влияние политики Дональда Трампа на мировую экономику очевидно — высказывания американского президента сразу же отражаются на стоимости акций больших компаний. А именно туда вкладываются, в том числе, и деньги наших пенсионеров. Гораздо безопаснее вкладывать деньги в долгосрочные финансовые инструменты, где, возможно, доходность ниже, но зато и риски колебаний тоже ниже», — пояснил специалист.
Вольскис отмечает, что из 8,5 млрд евро пенсионных накоплений второго уровня только 6% были инвестированы в экономику Латвии, сообщает LSM+.
«Когда создавалась система второго пенсионного уровня, предполагалось, что половина этих денег будет инвестирована в латвийскую экономику. Это ведь не просто деньги, а национальный капитал — эти деньги должны оставаться в стране, развивать экономику. Конечно, сегодня мы не можем говорить о половине или даже 30 процентах. Но 15-20% инвестировать в латвийскую экономику необходимо. Вопрос — куда их вкладывать? Ну, например, в развитие лесного хозяйства, в "зеленую" энергетику. Все это — долгосрочные деньги», — сказал Вольскис.
Еще один важный вопрос в области пенсий, который необходимо пересмотреть, — комиссионные управляющих вторым уровнем накоплений. Вольскис считает, что эти комиссионные сборы должны снижаться, поскольку сейчас скрытые комиссии порой даже превышают 0,4%. Он высказал мнение, что максимальный размер комиссии должен составлять 0,1–0,2%.