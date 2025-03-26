Как слово Трампа отзовется: почему сказанное президентом США уменьшило наши пенсии

«Когда создавалась система второго пенсионного уровня, предполагалось, что половина этих денег будет инвестирована в латвийскую экономику. Это ведь не просто деньги, а национальный капитал — эти деньги должны оставаться в стране, развивать экономику. Конечно, сегодня мы не можем говорить о половине или даже 30 процентах. Но 15-20% инвестировать в латвийскую экономику необходимо. Вопрос — куда их вкладывать? Ну, например, в развитие лесного хозяйства, в "зеленую" энергетику. Все это — долгосрочные деньги», — сказал Вольскис.