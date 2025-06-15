Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим - ожидайте чего-либо фантастического.
Телец
Сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров, у них углы самые острые.
Близнецы
Сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения. Поэтому, если желаете сделать что-нибудь толковое, лучше отказаться от общества.
Рак
Самоуверенность, а иногда и хвастовство иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.
Лев
Сегодня небольшое умственное усилие - и вы будете на коне. Осталось лишь додуматься, в каком именно направлении стоит предпринимать оный мозговой штурм.
Дева
Сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны как и другие.
Весы
Сегодня можете безоговорочно довериться своей интуиции. Она проведет вас через весь день, так тщательно оберегая от всевозможных мелких неприятностей, что вы их и не заметите. Действуя же ей наперекор, вы рискуете сесть в лужу, и не в одну.
Скорпион
Сегодня венцом творения вам будет казаться удобное кресло. Никогда еще вы не ценили комфорт так как нынче. Не ходите в мебельный магазин - разоритесь.
Стрелец
Если вам посчастливилось узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности, это еще не означает, что ваша задача - немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. Болтун - находка для шпиона.
Козерог
Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все "за" и "против", может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо сделать как можно быстрее.
Водолей
Сегодня вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой, просто желая вашего внимания. Не отталкивайте этих людей.
Рыбы
Вслушивайтесь в болтовню окружающих. Велика вероятность того, что кто-то, сам того не замечая, скажет нечто воистину гениальное.