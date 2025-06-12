Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день может стать одним из решающих в вашей жизни. Не упустите свой шанс, буде таковой представится, дабы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Телец
Сегодня у вас может появиться желание забиться в темный угол, чтобы никого не видеть и не слышать. Вряд ли вам кто-нибудь сможет помешать, но подумайте сами, стоит ли так расстраиваться из-за такой пустяковой проблемы.
Близнецы
Не пытайтесь сегодня составлять мнение о качествах того или иного человека. Ваши личные переживания слегка затуманят обычно орлиный взор, и вы, возможно, ошибетесь.
Рак
Каждая минута, уходящая в небытие, уникальна. Не тратьте их понапрасну, особенно сегодня, когда они еще и будут отличаться удивительной урожайностью на счастливые случаи.
Лев
Для некоторых людей потребность высказаться превышает даже надобность в наличии внимательного и сочувствующего слушателя. Вам сегодня предстоит долгий и весьма утомительный разговор подобного характера, причем вам не дадут вставить ни единого слова. И не пытайтесь с этим бороться, единственное, что от вас требуется - не зевать в лицо собеседнику.
Дева
Сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь, все-таки не особенно расслабляться.
Весы
Возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одной из них.
Скорпион
Сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, совершенно забросив свои собственные нужды. Винить в этом особо некого, разве что, себя самого.
Стрелец
Постарайтесь с пониманием относиться к тем маленьким неприятностям, которые сегодня вам скорее всего будут доставлять ваши родственники. Ведь неприятности-то действительно маленькие.
Козерог
Встряхнитесь и возьмите себя в руки. Сделать это сегодня будет нелегко, зато если удастся, вашей целеустремленности и собранности можно будет только позавидовать.
Водолей
Вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.
Рыбы
Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.