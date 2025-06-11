Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете стать предметом насмешек, однако это вовсе не означает, что что-то делаете неверно. Бог с ними, с убогими, пусть веселятся.
Телец
Сегодня ваша задача - понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже самая минимальная попытка внести коррективы. И, кстати, принесет куда больше пользы.
Близнецы
Хотеть не вредно, однако только хотеть, ничего для исполнения желания не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг - а там уж как повезет.
Рак
Сегодня вы можете познакомится с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто таки чарующие перспективы. Будьте внимательны, вы можете оказаться жертвой обыкновенных жуликов.
Лев
Успейте отступить прежде, чем вы серьезно обидите кого-то, кто вам небезразличен. Сегодня вам придется контролировать себя каждую секунду, чтобы не наговорить лишнего.
Дева
Не стоит сегодня забывать, что вы не зверь из зоопарка и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело.
Весы
Готовы вы к этому или нет, но сегодня непременно что-то изменится. Будем надеяться, что это будет погода.
Скорпион
Сегодня исключительно благоприятный день для того, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами.
Стрелец
Сегодня у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, но, надо думать, вы и сами догадаетесь.
Козерог
Все течет, все меняется, и вам все равно от этого никуда не деться. Сегодня что-то изменится в очередной раз.
Водолей
Вы стремитесь следовать сразу во всех направлениях и искренне удивлены тем, что это не слишком хорошо получается. Придется чем-то пожертвовать, установите приоритеты.
Рыбы
Сегодня, к сожалению, ваши прекрасные идеи, сколь бы верными и своевременными они не были, большого толку не принесут. Их лучше не озвучивать по крайней мере до завтра, чтобы не пришлось потом повторяться.