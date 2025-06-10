Только сами, только своим трудом: какие знаки зодиака ничего не получают на халяву

Овны уверены, что все в их руках — и это не про хвастовство, а про внутреннюю установку. Они не ждут помощи, потому что им проще сделать самим. Овны живут по принципу “прыгай — а там разберемся” и часто действительно добиваются успеха, но не потому что везет, а потому что дерзко идут туда, где другим страшно.