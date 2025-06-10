Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам: украшению жилища, перестановке мебели... Смотря что подскажет вам фантазия.
Телец
Сосредоточьтесь сегодня на каком-нибудь одном занятии, все, что сверх того - от лукавого. Вы не сможете переделать всех дел сразу, даже если сумеете найти помощников.
Близнецы
Сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ дежа вю. Не стоит мучатся, это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно. По аналогии вы сможете примерно предсказать, что будет дальше.
Рак
Сегодня вам грозит раздвоение личности - одна половинка будет требовать активной жизни, другая же предпочтет остаться дома. Вам следует их примирить, а то как бы они друг друга ночью не задушили.
Лев
Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что вы увлечетесь.
Дева
Страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.
Весы
Сегодня вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.
Скорпион
Сегодня чрезвычайно удачными должны оказаться те дела, которые будут связаны с финансовыми вопросами. Вы даже можете взять на себя решение чужих проблем, правда, со всей возможной осторожностью.
Стрелец
Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.
Козерог
Сегодня вам полезно будет пожаловаться вслух, даже если слушателем окажется зеркало. Вы скорее поймете, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах общепринятого языка, нежели переживая на уровне неясных эмоций.
Водолей
Сегодня вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему.
Рыбы
Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа - не хищный зверь, именуемый волком, посему никуда от вас не денется.