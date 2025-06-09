Три знака зодиака, которые обычно лидируют в компании друзей

Львы притягивают людей своей уверенной, яркой энергетикой. Им не нужно прилагать усилий, чтобы быть в центре внимания — это происходит само собой. Лев — лидер, который умеет объединять, развлекать и поднимать настроение. Он щедрый, верный и часто заботится о друзьях, как король о своём королевстве. У него отличный вкус, и друзья часто полагаются на него в выборе заведений, одежды, фильмов и даже жизненных решений.