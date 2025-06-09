Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы одержите пусть небольшую, но победу. Этот день принесет вам уважение окружающих.
Телец
Сегодня вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее! Враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
Близнецы
Сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь к которой вы и будете сворачивать все на своем пути. Однако, есть во всем этом и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.
Рак
Ваше время сегодня будет чрезвычайно ценно. Преподнесите его в дар тому, кто этого заслуживает в наибольшей степени.
Лев
Сегодня вы можете получить немало хороших предложений, что само по себе прекрасно, но это обстоятельство поставит вас перед необходимостью выбрать лучшее, каковое качество отнюдь не всегда очевидно. Чтобы не рвать на себе волосы впоследствии, не спешите с решением.
Дева
Этот день принесет вам массу неожиданностей, самой удивительной из которых будет в высшей степени странное поведение очень хорошо знакомого вам человека. Будьте адекватны ситуации.
Весы
Сотрудничество с кем бы то ни было для вас сегодня будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны, придется потерпеть.
Скорпион
Если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица, и подумайте, хотите ли вы выглядеть так же. Не следует жалеть себя слишком сильно.
Стрелец
Сегодня вам не стоит ни в чем отклоняться от привычной, проверенной временем схемы действий. Ничто новое нынче успеха иметь не будет.
Козерог
Вам кто-то звонил? Не ленитесь ответить на звонок. Во-первых это скорее всего окажется важным для вас, а во-вторых, не отвечать - просто невежливо.
Водолей
Сегодняшний день лучше всего провести с детьми, причем не обязательно со своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений, и весело будет не только им, но и вам.
Рыбы
Сегодня вам придется связать воедино массу мелких подробностей прежде, чем вы начнете хоть что-нибудь понимать в происходящем. Велика вероятность стать объектом не слишком умного розыгрыша, будьте внимательнее.