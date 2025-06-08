Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Личные отношения - вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. Чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больших трудов это будет стоить вам позже.
Телец
Сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию. Вам понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из нее без ощутимых потерь.
Близнецы
Спросите себя нужно ли вам то, чего вы столь отчаянно пытаетесь добиться. Ведь добьетесь же.
Рак
Сегодня вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума.
Лев
Вы склонны взваливать на свои плечи ношу гораздо более тяжкую, чем следовало бы. Когда, наконец, наступит долгожданный перекур, подумайте хорошенько, а стоит ли продолжать в том же духе?
Дева
Сегодня все будет говорить вам, что цель близка и осталось последнее усилие. Последним оно, естественно не будет, но не поддавайтесь разочарованию, если все не получится сразу.
Весы
Чтобы ни творилось сегодня в вашей душе, лицо должно оставаться столь же бесстрастным, как у игрока в покер. Окружающим совершенно не обязательно знать подробности вашей личной жизни.
Скорпион
Сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.
Стрелец
Сегодня некое действие, вами задуманное, обернется довольно неожиданным результатам, который, однако нельзя будет назвать неудачным. Приготовьтесь к сюрпризам.
Козерог
Семь раз отмерьте, потом подумайте и еще семь раз отмерьте. Отрезать не стоит даже после всего этого. Не забудьте, что все, что зависит от человека, ненадежно по определению.
Водолей
Высказывайте свое мнение абсолютно искренне - это сегодня будет очень важно. Позвольте другим узнать то, что вы думаете о них и их деятельности.
Рыбы
Сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться. Опытом ли, наличными ли - о том звезды умалчивают.