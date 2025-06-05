Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам будет необходимо дружеское участие в особо крупных размерах. Без него нынче будет трудно, вас будут снедать различные малоприятные чувства, начиная от элементарного голода, до вселенской тоски.
Телец
Сегодняшний день принесет вам новость, которая вызовет и удивление и восхищение одновременно. И вообще, хороший будет день. Приятный.
Близнецы
Сегодня вам будет немного не хватать слов, ибо переполняющие вас чувства, мысли и идеи так и рвутся наружу. Не сдерживайте их, окружающие поймут вас и без слов.
Рак
Сегодня вам, возможно, придется уступить чьей-то настойчивости. Конечно, можно и посопротивляться, но в этом не будет особого смысла, ибо рано или поздно вы все равно согласитесь и ваше нынешнее упрямство просто приведет к потере времени.
Лев
Сегодня практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уж о желаниях. Но опускать руки не следует, к вечеру может оказаться, что так даже и лучше.
Дева
Прислушайтесь к желаниям своего организма. Накормите его, если он голоден и дайте передохнуть, если он устал. Он же не двужильный, неласкового обращения может и не выдержать.
Весы
Сегодня все, что казалось уже давно обдуманным и совершенно ясным, внезапно перепутается в голове и окажется абсолютно непонятным. Лучшее, что вы можете сделать, это спокойно начать с начала.
Скорпион
День этот может оказаться для вас исключительно плодотворным. Но только при одном условии. Ни в коем случае не давайте испортить себе настроение. А это, как раз, может оказаться весьма непростой задачей.
Стрелец
Сегодня у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного, что, надо полагать, не улучшит настроения.
Козерог
Сегодня вам может напомнить о себе какая-то из давно забытых, но оставшихся нерешенными, проблем. При желании можете не обращать на нее слишком много внимания, решив ее вы просто очистите совесть, в вашей же жизни ничего не изменится.
Водолей
Сегодня вам представится возможность поймать некстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку, словом - улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью.
Рыбы
Ваши шансы на успех сегодня велики как никогда. Ваши соперники могут победить только в том случае, если сумеют спровоцировать вас на резкую смену курса деятельности.