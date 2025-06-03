Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам стоит прислушаться к тому, что говорят о вас окружающие. Узнаете много нового и интересного.
Телец
Ваше эго стало слишком колючим, его надо бы пригладить, пока этого не сделали другие. Позаботьтесь заодно и о своем внешнем виде.
Близнецы
Сегодня возможны серьезные столкновения на почве разногласий по вопросам морали. Настоятельно рекомендуется постараться не доходить до мордобоя.
Рак
Сегодня вы будете подобны Мидасу, ибо все, к чему вы приложите руку заиграет всеми цветами радуги. Однако у Мидаса были и проблемы, вы же рискуете приобрести определенную репутацию, которую на редкость трудно будет поддерживать в дальнейшем.
Лев
Сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует большая вероятность, что надежды оправдаются.
Дева
Ваша звезда разгорается все сильней, освещая путь и вам и, заодно, окружающим. Смотрите, не заработайте репутацию Сусанина.
Весы
Сколь бы странными не казались идеи посещающие вашу, а также окрестные головы, ни одна из них не должна быть отброшена без тщательнейшего рассмотрения. Сегодня у вас есть шанс найти в этом пепле истинную жемчужину.
Скорпион
Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее, сколько же можно головастиков пугать.
Стрелец
Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план.
Козерог
Сегодня вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае - лучшее, что вы можете сделать.
Водолей
Постарайтесь не откладывать в долгий ящик составление распорядка действий на сегодняшний день. Чем раньше вы разберетесь с этим вопросом, тем меньше будет вероятность, что вас обвинят в бездействии в некоторый ответственный момент.
Рыбы
Отдайте себя на волю чувствам сегодня. Можно не своим, если не боитесь.