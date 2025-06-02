Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Веселенький, кажется, будет денек. Особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они так редко смеются.
Телец
Сужая область своей деятельности вы, возможно, делаете ошибку. В столь тесные рамки не впишитесь ни вы сами, ни ваша фантазия.
Близнецы
Сегодня вам очень полезна будет способность обобщать. Если пытаться вникнуть во все то бесконечное количество мелких, но значимых компонентов картины по отдельности, можно и с ума сойти нечаянно.
Рак
Сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет скорее всего просто не очень удачно сформулированной, но тем ни менее невинной шуткой.
Лев
Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов, и посмотрите, что получилось. Вдруг понравится.
Дева
В данный момент ваш горизонт может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся сами.
Весы
Сегодня у вас может совершенно неожиданно появиться возможность получить недурную прибыль. Главное - эту самую возможность не проглядеть.
Скорпион
Сегодня вы должны приоткрыть для себя завесу некоторой тайны. Сами ли вы это сделаете, или вас просто посвятят в нее насильственным образом - зависит от обстоятельств.
Стрелец
Прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять. Если в результате ваших сегодняшних действий вы сядете в лужу, значит, спутали внутренний голос с бурчанием в животе.
Козерог
Лучшее, что вы могли бы сделать сегодня - это переждать, экономя силы. Можно конечно попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
Водолей
Сегодня вы, возможно, вынуждены будете пожинать плоды собственной невнимательности. Смягчить последствия уже свершившегося факта практически невозможно, но можно и нужно извлечь соответствующий урок, и постараться не повторять такой ошибки ближайшие пару дней.
Рыбы
Вы, пребывая в лучезарном настроении, внесете нотку непринужденности в общее напряжение сегодняшней ситуации. Реагировать на это могут по-разному. Некоторые искренне обрадуются, другие же, возможно, поспешат обвинить вас в саботировании рабочего процесса.