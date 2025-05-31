Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 31 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать. Сознательно упуская какой-то шанс, утешайте себя тем, что он отнюдь не последний.
Телец
Сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединяться, если в покое все равно не оставят?
Близнецы
Сегодня вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться.
Рак
Этот городишко, кажется, стал вам маловат. Ваши аппетиты по части получения нового пространства для деятельности поистине безразмерны. Пришло время попробовать изменить образ жизни.
Лев
Сегодня вас будет невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Остается пожелать только, чтобы вам задали побольше вопросов.
Дева
Не скрывайте сегодня ваших желаний, возможно кто-то хочет того же и вы сможете объединить усилия. Тогда уж точно добьетесь, а не добьетесь - так партию сколотите.
Весы
Сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы, так если что и случится, то в самый неудобный момент.
Скорпион
Безусловно, именно с хаоса все и начиналось, однако, устраивая хаос в собственной жизни, не стоит надеяться на то, что это в обязательном порядке станет началом чего-то нового и прекрасного. Чуть-чуть порядка вам не помешает.
Стрелец
Будьте готовы провести этот день в нескончаемых разговорах. Некоторые будут бессмысленны, некоторые - важны, но все без исключения потребуют от вас выражения заинтересованности на лице.
Козерог
Окружите себя людьми, которые могут быть вам полезны. Сегодняшний день не подходит для благотворительности.
Водолей
Постоянство - опасная иллюзия. Будьте готовы к переменам, они вполне могут произойти сегодня.
Рыбы
Сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая, насколько это помешает вашим собственным делам. Наверстаете после.