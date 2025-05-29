Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Особенно, если вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Да и назревающий конфликт быстро разрешится.
Телец
Сегодняшний день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами.
Близнецы
Нынче вы отправитесь в путешествие, которое само по себе будет значительно важнее для вас, нежели его конечная цель. Будьте внимательны к своим попутчикам.
Рак
Нынешний день принесет вам чувство глубокого удовлетворения. Если вам понадобится еще что-то, придется взять самому.
Лев
Сегодня вам трудно будет сохранить объективность - слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да бог с ним, с болезным, его же пожалеть надо. Причем лучше вслух. Обидней будет.
Дева
Вы уже и так знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей по интересующему вас вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить. Сегодня вы можете вполне доверять интуиции.
Весы
Сегодня самые простые и понятные вещи будут вызвать у вас чувство тягостного недоумения. Это не самый лучший день для напряжения мозгов, так что, во избежание нервного расстройства, лучше ничем их не занимать.
Скорпион
Сегодня у вас есть реальный шанс превратить вчерашних недругов в как минимум союзников. Но только не думайте, что реализовать его будет совсем уж легко. Впрочем, даже если не получится, вы все равно ничего не потеряете.
Стрелец
Наслаждайтесь гармоничными отношениями в семье. Если же таковых почему-то не наблюдается, то сегодня самый подходящий день для того, чтобы первому сделать шаг к их налаживанию.
Козерог
Сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь сознание удачно завершенного дела. Возможности для этого у вас, безусловно, есть, так что дерзайте.
Водолей
Отнеситесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться сегодня, как к будущему лучшему другу. Возможно, так оно и будет.
Рыбы
Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто, посему, во избежание каких бы то ни было последствий, от острословия придется отказаться.