Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня на вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему ли пути вы идете?
Телец
Для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. Не стоит считать, что на вашу долю по определению должны доставаться только неприятности. Сегодняшний день должен убедить вас в обратном.
Близнецы
Сегодня вы будете весь день спешить, несмотря на то, что спешить-то в общем и некуда. Зато сможете многое успеть, если, конечно, сумеете организовать собственные действия должным образом.
Рак
Говорите людям только то, что они желают слышать. Или не говорите вовсе ничего. Сегодняшний день не слишком подходит для откровений в любой форме.
Лев
Сегодня вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом.
Дева
Сегодня в вас может проснуться эдакая сумасшедшинка. Если не желаете свихнуться втихомолку, ей лучше дать выход. Тогда все кончится достаточно быстро и абсолютно безболезненно. Даже весело будет.
Весы
Если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, сегодня лучше носа из дома не показывать и уж точно стоит избегать встречи с этим человеком. Он может предъявить вам свои претензии в самой недвусмысленной форме.
Скорпион
Сегодня вы вполне можете заслужить себе титул всезнайки. А вот с каким выражением он будет вам преподноситься, целиком зависит от степени корректности, с которой вы станете высказываться по тому или иному поводу.
Стрелец
Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других.
Козерог
Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей, и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречей просто так.
Водолей
Даже у суперзвезд есть некоторые нужды, а поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для их удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия. Развлекитесь вечером.
Рыбы
Чем попусту растрачивать энергию на эмоции, тем самым повышая энтропию вселенной, что, как известно, ни к чему хорошему привести не может, ибо приближает ее к состоянию тепловой смерти, займитесь домашними делами.