Кармическая встреча: как понять, что вы знали этого человека в прошлой жизни

Не стоит цепляться или бояться отпустить. Вместо этого прислушайтесь к себе: что именно вызывает у вас сильные чувства? Злость, обида, страх — все это ключи к личной трансформации. Кармическая связь — это приглашение стать мудрее и свободнее. Такие отношения могут быть непростыми, но они никогда не бывают пустыми. Если вы сейчас проживаете нечто подобное, значит, Вселенная ведет вас по пути роста.