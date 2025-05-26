Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце - вредно. Опять же птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, сегодня очень вероятны проблемы со зрением.
Телец
Сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.
Близнецы
Сегодня вероятны интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой для вас информации в больших объемах.
Рак
Сегодня вам можно все, только ни в коем случае не играйте в прятки. Потеряетесь.
Лев
Причастны вы к этому или нет, но события резко поменяют и темп и направление. Для получения простого и понятного результата придется произвести не совсем тривиальную последовательность действий.
Дева
Сегодня вам стоит отвлечься от деталей и обозреть ситуацию в целом. Узнаете много нового и интересного.
Весы
Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить.
Скорпион
Сегодня вы можете узнать нечто такое, что даст вам власть над кем-то или поставит вас в неловкое положение - в зависимости от того, как вы сами относитесь к подобным вещам. В любом случае, эту информацию стоит забыть.
Стрелец
Конечная цель, которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, нежели все препятствующие ее достижению обстоятельства, встающие у вас на пути. Не позволяйте им остановить себя.
Козерог
Расслабьтесь, и принимайте мир таким, каков он есть. Все могло бы быть в десятки раз хуже, так зачем же повышать энтропию Вселенной, пытаясь что-то изменить?
Водолей
Сегодня вы будете необыкновенно убедительны и сможете поднять окружающих на любые дела. Остается надеяться, что это обстоятельство никак не повлияет на чистоту ваших помыслов.
Рыбы
Сегодня вам понадобится некоторый толчок, после чего все пойдет как надо. Начинайте раскачиваться сами, ибо постороннего вмешательства можно и не дождаться.