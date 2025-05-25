Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не теряйте ни минуты. Этот день будет настолько хорош, что подобное занятие будет непростительным расточительством.
Телец
Сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать на этот день.
Близнецы
Сегодня вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, разумеется.
Рак
Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.
Лев
Если вы сможете выкроить время для устройства вечеринки, или вас пригласят на уже устроенную - успех вам будет обеспечен. Сегодня вам не удастся отвертеться от почетного звания "Душа общества".
Дева
Сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы, наконец, позволить себе немного развернуться, отбросив прочь опасения, что у вас ничего не получится. Разумеется не получится - пока не попробуете.
Весы
Процесс принятия большого и важного решения бывает приятен сам по себе. Однако сколь бы сильно он вам ни нравился, его все-таки придется окончить, иначе решение так и останется непринятым.
Скорпион
Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.
Стрелец
Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не зарваться и не решить, что так будет всегда.
Козерог
Вам хочется и того, и другого, и третьего, и побольше. Однако, исходя из жизненного опыта человечества, получить все сразу не удастся. Выберите приоритетные направления.
Водолей
Куда заводят благие намерения известно всем. Не воспринимайте это как обвинение, просто приготовьтесь, что в ответ на самые лучшие ваши предложения, вам пожелают чего-нибудь не слишком лестного, но много.
Рыбы
Поддерживайте чистоту и порядок в общественных местах, не сорите, не курите, не пейте. Не забудьте сделать зарядку. И постарайтесь сохранить спокойствие, оно вам еще понадобится.