Девушка без рук и ноги приняла участие в соревновании бодибилдеров - вдохновляющая история Нади Лауричеллы

На своих страничках в соцсетях Надя публикует не только кадры с тренировок, но и мотивационные тексты, примеры бытовой адаптации, юмористические ролики и моменты из жизни. Она также ведет диалоги с подписчиками, рассказывая, как адаптировалась к самостоятельной жизни, как справляется с тренировками и что помогает ей не сдаваться в трудные дни.