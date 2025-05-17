Девушка без рук и ноги приняла участие в соревновании бодибилдеров - вдохновляющая история Нади Лауричеллы
В Италии произошло событие, которое многие уже назвали историческим: на сцену соревнований по бодибилдингу в Сицилии впервые вышла участница без рук и одной ноги. Ее зовут Надя Лауричелла — и ее история потрясает и вдохновляет.
Надя — 31-летняя итальянка, которая с рождения страдает от редкого генетического заболевания — синдрома фокамелии. Это расстройство приводит к недоразвитию конечностей: у Нади полностью отсутствуют обе руки и одна нога. Однако девушка не просто не позволила своей особенности стать преградой — она превратила ее в мотивацию.
Сегодня она активно ведет социальные сети, делится личными мыслями, тренировками, отвечает на вопросы и старается разрушить стереотипы о людях с инвалидностью.
Не просто бодибилдинг, а манифест
Выход Нади на сцену — это не просто участие в спортивном состязании. Это манифест силы воли, самоуважения и свободы от ограничений. Девушка продемонстрировала, что профессиональный спорт открыт не только для «идеальных тел» из рекламы, но и для тех, кто борется каждый день — с обстоятельствами, болью, сомнениями.
Сицилийский турнир стал для нее первым подобным опытом. Но, по словам Нади, — точно не последним. Она мечтает продолжать развиваться в бодибилдинге и вдохновлять других своим примером.
Жизнь без жалости к себе
Надя живет активной жизнью: путешествует, занимается спортом, учится новым навыкам. Она подчеркивает, что ни в коем случае не хочет вызывать жалость. Ее цель — дать понять, что инвалидность не делает человека «неполноценным».
Особенное внимание Надя уделяет родителям детей с ограниченными возможностями. Она считает, что именно с них начинается будущее таких детей:
«Им нужно внушать мысль, что они нормальные. Просто у них есть свои особенности. Это не повод закрываться от жизни — это вызов, на который стоит ответить», — уверена она.
На своих страничках в соцсетях Надя публикует не только кадры с тренировок, но и мотивационные тексты, примеры бытовой адаптации, юмористические ролики и моменты из жизни. Она также ведет диалоги с подписчиками, рассказывая, как адаптировалась к самостоятельной жизни, как справляется с тренировками и что помогает ей не сдаваться в трудные дни.
«У меня есть только одна жизнь. И я хочу прожить ее ярко. Я такая, какая есть, и этим горжусь», — написала Надя в одном из своих постов.